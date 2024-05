Actúan de urgencia para evitar el derrumbe de un emblemático ermitorio de Castellón: "No queremos ponernos en el peor escenario"

El ayuntamiento de Todolella ha iniciado actuaciones de urgencia para salvar el emblemático ermitori de San Cristóbal de la Saranyana. Su futuro, tal como publicó este periódico, cuelga de un hilo por los graves daños estructurales que sufre el histórico conjunto, que también comprende el antiguo albergue, donde murieron 18 personas en el 2005. Su salvación pasa por una importante inyección económica de dos millones de euros, cifra que calculan el Ayuntamiento de Todolella, propietario del recinto, y otros consistorios que celebran tradiciones en este lugar: Cinctorres, Forcall y la Mata.

Estado en el que se encuentra la ermita de Sant Cristòfol de la Saranyana en la Todolella / Javier Ortí

De hecho, el diputado provincial de Patrimonio, Ximo Llopis, también contactó con el primer edil, Javier Querol, para tratar la problemática.

Ahora, el consistorio ya trabaja en una actuación de urgencia que presupuestan en más de 40.000 euros y se alargará por, al menos, 10 días y que pueden determinar el futuro de las edificaciones en la zona. En este sentido, las máquinas perforan en profundidades que superan los 40 metros para estudiar las características del suelo y los movimientos que puedan o no producirse. En una de los vacíos instalarán tecnología que informará el exterior de los movimientos que puedan darse en el interior. «La idea es conocer las características y los movimientos que está experimentando el terreno. Esta información es fundamental para determinar qué tienen que ser los próximos pasos», explica el alcalde.

Varias opciones

El consistorio remueve varias alternativas para el futuro del emplazamiento. «En el mejor de los casos se introducirán pívots de hormigón para dar estabilidad en las estructuras y con esto tendría que ser suficiente para salvar las edificaciones de Sarañana», señala Querol respecto al plan A.

Por otro lado, si los movimientos de tierra son mayores y no se puede pivotar o bien se detectan movimientos que afectan en toda la zona el consistorio no descarta tener que abandonar las actuaciones. «No queremos ponernos en el peor escenario, pero la posibilidad que haya corrimientos o un gran deslizamiento de fondo que afecto a toda la Mola de Roc y no se pueda actuar en la zona es real, no engañaremos a nadie», asegura el primer edil.

Rogativas afectadas

Los desperfectos afectan el normal desarrollo de las romerías hasta la ermita que realizan los vecinos de Forcall, Cinctorres, La Mata y los de Todolella. «Las rogativas se están haciendo, con la excepción que los actos tendrán que ser en el exterior al no poderse utilizar los espacios interiores. Solo abriremos la zona de lavabos que no está afectada por las grietas», concluye.