Una enfermera gallega le explica a una catalana la diferencia entre "Voy" y "Vengo", al más puro estilo 'Barrio Sésamo'

Para reconocer a personas de Catalunya o de Galicia, además de por el acento, hay otra técnica igual de efectiva. Y es que, los nacidos o criados en estas regiones tienen tendencia a usar expresiones, formas verbales, modismos o palabras de sus idiomas traducidas directamente al castellano.

En el caso de la comunidad situada al noroeste del país, se utilizan palabras como 'Anchear', en vez de 'Ensanchar'; 'Si cuadra'; en lugar de 'Tal vez' o 'Quizás'; '¿Y luego?', en vez de '¿Entonces?' o expresar el pasado siempre en el pretérito perfecto simple como si el compuesto no existiese: '¿Fuiste a comprar el pan?'.

Preguntar por la programación televisiva es una de las mejores referencias para saber de dónde es la persona que verbaliza la cuestión: "¿Qué dan/ponen/hacen/echan en la tele?. El que utiliza 'Echar' probablemente sea gallego ('que botan na tele'), mientras que 'Hacer' es más propio de un catalán ('què fan a la tele').

Seguimos en la región noreste de España, donde es habitual escucharles decir "Ves allí", mal conjugando el verbo 'Ir' -debería decirse "Ve allí"-. En realidad están declinando la acción de 'Ver', usando el tiempo imperativo en castellano. Otro error que cometen, traduciendo directamente del catalán, es usar el verbo 'Venir', aplicándolo a todos los casos, sin darse cuenta de que 'Ir' es andar de aquí para allá, y 'Venir' es moverse de allá para acá. Uno debe usar el verbo 'Ir' ,cuando hablo de un lugar en el que en el momento de realización del acto de habla no estoy; en cambio, utilizamos el verbo 'Venir' cuando en el momento de hablar me refiero a un lugar en el que sí estoy.

Precisamente, la mala utilización de esa acción verbal es lo que intenta explicarle una enfermera gallega a su compañera catalana en el pasillo de un hospital. Con una escenografía que recordaba a aquellos didácticos episodios del programa infantil 'Barrio Sésamo', en los que el personaje de Coco mostraba con sus idas y venidas el significado de "cerca" y "lejos", o "arriba y "abajo", la sanitaria puso todo su empeño para que Ruth -su compañera- entendiese que no es lo mismo 'Ir' que 'Venir', o, en el caso de esta conversación en particular, la diferencia entre "Ahora voy" y "Ahora vengo".

"Yo estoy aquí, Ruth, y te digo si puedes venir un momento. ¿Tú qué me respondes?", empieza la gallega. "Ahora vengo", responde la catalana. Respuesta incorrecta: habría que decir "ahora voy". Para explicar el motivo del error, la enfermera gallega empieza a moverse para escenificar la situación y que así la catalana entienda cuál es el uso correcto de la expresión "ahora vengo", en comparación con "ahora voy".

"Voy a buscar una cosa y ahora vengo. Vengo al sitio en el que estaba", explica la gallega, que empieza a desesperarse: "Tú me tienes que decir yo ahora voy, porque tú no has estado aquí antes", matiza.

Hubo miles de reacciones en la red 'Tik Tok' donde la usuaria @sol.ginertorres colgó este vídeo al que algunos catalanes se daban cuenta del error: "Yo, como catalana, me siento totalmente identificada. Tenemos esa forma de decirlo, pero no es correcta, está claro"; otros lo justificaban: "En catalán se dice 'ara vinc' y la traducción sería ahora vengo, no hay que darle tantas vueltas"; otros se solidarizaban: "Aquí una gallega con la misma discusión con su novio catalan"; y los había que aplaudían la paciencia de la enfermera profesora: "¡Qué mona la chica y hace tanto esfuerzo para explicarle bien!".

Algunas de las reacciones al vídeo. / TIK TOK

También los hubo que aludieron a sus personajes de la niñez en 'Barrio Sésamo', o a la canción, "Cuando tú vas, yo vengo", exitazo de una de las triunfitas de la primera edición: "Chenoa lo explicaba de lujo", sentenciaba un internauta.

Una argentina, la tercera en discordia

Cuando la enfermera gallega llevaba un buen rato dando su clase magistral, entra en escena (solo se escuchaba su voz) una sanitaria argentina, para liar la cosa más todavía: "Vos estás ahí, venís acá; vení, vení, vení", a lo que la catalana responde: "Eso no me convence".