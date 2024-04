La DGT empieza ya a multar a los conductores que hagan esto con los intermitentes: hasta 200 euros

Según la DGT los intermitentes son un elemento esencial para la seguridad durante la circulación, y a lo largo de la vida útil de nuestro vehículo podemos llegar a utilizarlos más de 200.000 veces. Hacerlo de una forma correcta evitará posibles alcances, atropellos y accidentes en la carretera, y además evitará que la Guardia Civil pueda sancionarte.

Son muchos los conductores que no les dan a los intermitentes la importancia que merecen, por lo que si formas parte de este sector de la población que no los utiliza o no lo hace de la forma adecuada, es momento de que corrijas este comportamiento por tu seguridad, y por tu bolsillo.

En las glorietas has de señalizar con antelación tus maniobras. / Pexels

Uso de los intermitentes

El intermitente, según explica la DGT es solo una declaración de intenciones. A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos, sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.

Hacer uso de esta herramienta no sólo te evitará la multa, ya que su uso es obligatorio, sino que ayudará a que estés más seguro al volante y el resto de personas puedan anticiparse correctamente a tus movimientos.

La obligación de señalizar

Debido a la no utilización de los intermitentes por parte de muchos españoles, la DGT ha decidido comenzar a aplicar sanciones de una forma más contundente sobre los conductores este verano, para concienciar sobre la importancia de su uso.

La mayoría de vehículos cuentan ya con sistemas que incluso te “obligan” a señalizar tus maniobras y te advierten con sonidos de alerta o incluso ofreciendo el volante cierta resistencia. Además, gracias a la tecnología la mayoría de intermitentes son ahora mucho más visibles e incluso agradables de ver, por lo que no existen excusas para que no sean utilizados.

Las nuevas tecnologías permiten que los intermitentes sean mucho más visibles. / Shutterstock

Multa por no usar intermitentes

Para aquellos conductores que, aún con todo esto, decidan que los intermitentes no van con su estilo de conducción, la DGT ha recordado que no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros, y eso no es todo, porque no hacer uso de ellos con la suficiente antelación también puede ser multado con 80 euros.

A continuación te recordamos las situaciones en que el uso del intermitente es imprescindible para evitar cualquier tipo de accidente: