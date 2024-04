La DGT avisa: Estas son las pegatinas que debes llevar visibles en tu coche

En España es obligatorio llevar la pegatina que acredita que has pasado satisfactoriamente la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el parabrisas o en otro lugar visible del vehículo. Esta pegatina indica la fecha de la última inspección y la fecha límite para la próxima. Su presencia y validez son requisitos legales para circular con el vehículo y garantizar su seguridad y cumplimiento de normativas de tráfico. No portarla podría acarrear multas y sanciones por incumplimiento de la ley tanto si vas en coche o en moto.

Los agentes de la autoridad tienen que poder reconocer rápidamente que tienes la ITV en regla a través de este adhesivo. La multa por no llevar la pegatina de la ITV es de hasta 100 euros y en el caso del coche hay que colocarla en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior, ya que su cara impresa es autoadhesiva. En el resto de los vehículos hay que ponerla en un sitio que esté bien visible.

¿La pegatina ECO es obligatoria?

En cuanto a la pegatina que acredita que tu coche puede circular por una Zona de Bajas Emisiones, la normativa no está tan definida y varía dependiendo del territorio. Según explica la DGT, el distintivo medioambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto en el medio ambiente de los mismos. Aunque muchas personas ya tienen su pegatina desde hace años, hay muchos conductores que a día de hoy no la han solicitado y eso que hay una forma muy sencilla de hacerlo. El trámite tiene un coste de sólo 5 euros, y puedes realizarlo en las Oficinas de Correos, en la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA), en los Gestores Administrativos o en el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO).

Las restricciones de las ZBE afectan a la mayoría de vehículos pero existen algunas excepciones, como es el caso de los vehículos matriculados como históricos. Como ya sabrás, desde principios de este 2024 los coches sin etiqueta medioambiental ya tienen prohibido circular por el municipio de Madrid, pero también en otras muchas zonas de España.

Sin embargo, si tu vehículo no tiene la pegatina colocada en el cristal porque no la has solicitado o porque la llevas en la guantera sin pegar, es posible que te preguntes si pueden multarte. Lo cierto es que no es motivo de multa, ya que según la DGT la colocación del distintivo medioambiental es voluntaria.

No obstante, existen ordenanzas municipales que pueden regular o incluso limitar la circulación de tu vehículo en función del distintivo que tenga, por lo que si no lo llevas puesto no podrás beneficiarte de las ventajas de circulación que supone cada pegatina medioambiental, así que lo mejor, en resumen, es que si la tienes la coloques en tu parabrisas.