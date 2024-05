Un niño de 14 años muere "decapitado en un ataque con espada" de un ciudadano español

Un hombre de 36 años de nacionalidad española y brasileña, identificado por las autoridades británicas como Marcus Aurelio Arduini Monzo, ha sido acusado de asesinar a un adolescente en Hinault, al noreste de Londres (Reino Unido). El colegial Daniel Anjorin, de 14 años, fue "decapitado en un ataque con espada”.

Daniel falleció después de salir de su casa por Monzo, que fue arrestado acusado también de dos intentos de asesinato, dos cargos de lesiones corporales graves, un cargo de robo con allanamiento de morada agravado y otro de posesión de objeto punzocortante.

Todo apunta que ninguna de las víctimas conocía anteriormente al acusado. Los hechos, relatados por fuentes judiciales, transcurrieron de la siguiente forma: “Hay cinco incidentes separados, el primero un intento de asesinato que implicó el uso de la camioneta del acusado para golpear a la víctima, siendo conducida deliberadamente. Después, el acusado salió de la camioneta con un espada, la víctima dice 'no te conozco' y el acusado dice 'no me importa te mato' y en el proceso fue atacado con una espada. Se las arregla para escapar, y poco después Daniel caminaba hacia la escuela cuando el acusado lo atacó por detrás con el uso de una espada en el cuello y la cabeza, decapitando al niño de 14 años".

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del miércoles 1 de mayo, sobre las 7:00 hora local (8:00 de España) cuando un vehículo irrumpió en las inmediaciones de una propiedad. La versión ofrecida por los agentes de la Policía Metropolitana de Londres expuso que el sospechoso hirió a dos agentes de las fuerzas de seguridad y tres civiles, entre ellos el joven menor de edad, que finalmente perdió la vida.

Desde un primer momento se descartó un posible ataque terrorista, aunque aún se desconocen los motivos por los cuales el acusado cometió dicha acción. Una agresión perpetrada con una espada de tipo samurái, y que provocó laceraciones en el brazo a uno de los civiles heridos. El sospechoso, que en redes sociales se hace llamar FreekingMark, llegó a herir a dos de los agentes, pese a los intentos de estos por neutralizarle con un spray incapacitante y una pistola Taser.