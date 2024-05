La confesión más sincera de Victoria Federica sobre la familia real: "Me afectan mucho sus críticas"

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, nieta de los reyes eméritos de España, cada vez se atreve más a enfrentarse a hacer declaraciones públicas. Ha decidido acudir al podcast de Vicky Martín Berrocal, diseñadora de moda, para sincerarse sobre distintos temas de su vida.

Es su primera entrevista oficialmente. En A solas con ha hablado de su trabajo como influencer, polémicas que le atañen, las críticas que recibe o cómo es el vínculo con su familia, como sus padres, su hermano, y sus tíos Felipe y Letizia.

La hija de la infanta Elena ha sido muy clara en ciertos temas. Uno de ellos sobre las noticias que publica la prensa española: «Hay muchos titulares que se los inventan y esos son los que más me afectan. Tergiversan todo lo que hago. Salgo a la calle con un amigo mío y ya es mi novio». Además, asegura que no puede salir a la calle sin estar vigilante por si hay algún fotógrafo cerca: «Tú y yo nos vamos a cenar y yo estoy más pendiente de lo que pase a mi alrededor que de la conversación».

La herencia de su familia

Durante el podcast, ha habido tiempo suficiente para hablar sobre la familia de la influencer. Vicky Martín Berrocal le preguntó qué se hereda a aparte del título, a lo que la celebrity contestó: «Yo creo que más que un título, heredo los valores que me han dado. Al final, de todos ellos aprendo algo bueno. Cada uno tenemos los nuestros y cuando los juntamos aprendemos los unos de los otros. Me siento muy afortunada de la familia en la que he nacido».

No ha querido dar nombres concretos para no hacer distinciones, pero reconoce que todos esos valores le vienen tanto por parte de sus tíos, abuelos, primos... Por lo tanto, hace referencia indirecta a los reyes eméritos, los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la Infanta Sofía o los hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urgangarín.

La relación con su madre la considera «normal», tienen momentos muy buenos y afirma que de mayor quiere ser como ella. Su hermano, Felipe Froilán, es como su mejor amigo: «Cuando estoy con él me olvido de todo y digo 'voy a disfrutar de él'. Le echo muchísimo de menos».

Su salud mental

Victoria Federica afirma que a veces se siente «enjaulada» y que ha tenido que pedir ayuda profesional: «Hago terapia. No es algo que lleve constantemente, igual debería hacerlo más». En cuanto a las críticas, la socialité confiesa que prefiere que le critiquen a ella antes que a su familia, ya que esas sí que le afectan y mucho. «A mí las críticas no me afectan nada, porque sé cómo soy. Me afectan más las que me puedan hacer mis amigos o mi familia», explica la hija de la Infanta Elena.