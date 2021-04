La Audiencia Provincial de Castellon juzga este martes un presunto caso de abusos sexuales a una joven de Nules. Los hechos sucedieron durante las fiestas de agosto de la localidad del año 2016. Tras una noche de fiesta, la víctima, que entonces tenía 19 años, asegura que sufrió tocamientos y besos en casa de un amigo. “Él aprovechó la situación. Yo había bebido mucho, llevaba mucho tiempo sin tomar alcohol y estaba mal. Recuerdo estar medio inconsciente. Me tumbé en un colchón de su casa para descansar y él me tocó mis partes íntimas. Estaba como encima de mí cuando me desperté, me besaba y le dije que parara”, ha contado la denunciante, entre lágrimas.

Por su parte, el procesado ha negado los hechos. Reconoce que esa noche estuvieron juntos en la discomóvil de Nules y que llevó a la joven a su casa para que pudiera ir al servicio y para coger un móvil que estaba cargándose, pero niega los tocamientos. “Se quedó dormida de la borrachera que llevaba y yo solo la ayudé a levantarse”, ha contado el varón, admitiendo que el estado de la chica era tan delicado que tuvo que ayudarla a subir las escaleras de la vivienda para que no se cayera. El acusado ha incidido, sin embargo, en que la noche de los hechos la joven se le insinuaba: “me tocaba el culo y me buscaba”.

Entre otros testigos, en el juicio ha declarado una prima de la denunciante, a quien la víctima le confesó los presuntos abusos. “Me lo contó al día siguiente. Me dijo que le había tocado los genitales y que ella estaba muy perjudicada”, ha respondido a preguntas del fiscal.

El fiscal pide seis años de prisión para el procesado en un juicio que está previsto que quede hoy visto para sentencia.