Uno nunca piensa que una experiencia tan motivadora como salir a hacer deporte pueda convertirse en lo más parecido a una pesadilla, pero así fue para Jacqueline Lischka, una joven austríaca de 27 años, que llegó a València con un Erasmus y que ahora trabaja en la capital del Turia, gran aficionada al deporte, que pasó por el hospital tras ser arrollada por un ciclista que se dio a la fuga.

Jacqueline es triatleta. El 22 de mayo, en una de sus habituales salidas con bicicleta de carretera junto a un compañero del club de natación, fue embestida por otro ciclista, también triatleta, que no se interesó por su estado.

El accidente se produjo en la N-340, en el término municipal de Moncofa. Tal y como relata su compañero Javier, «una vez salimos de la rotonda paramos a descansar. Estábamos casi fuera del arcén y, de repente, un ciclista que iría a unos 40 kilómetros por hora, arrolló a Jacqueline, que cayó en seco al suelo dándose un golpe muy fuerte en la cabeza, suerte que llevaba el casco puesto, porque del golpe se partió».

Parece ser que el triatleta no vio a la joven, pero también cayó al suelo del impacto, sin embargo, mientras Javier atendía a su amiga, desapareció. «Yo, viendo el estado de Jacqueline, que por momentos no respondía, me centré en ayudarla y cuando me di cuenta, el ciclista ya no estaba», afirma.

No recordaba nada

La joven tardó al menos un par de minutos en reaccionar, recuperó la consciencia, «pero no sabía dónde estaba ni lo que le había pasado». Su amigo comprobó que no tenía ninguna fractura, pero ante su aturdimiento, decidió llamar al compañero de piso de la accidentada, que acudió de inmediato a buscarla y la trasladó al Hospital Clínico de València, donde permaneció en observación durante todo el día para que le realizaran diversas pruebas. De este modo, pudieron confirmar que sufría traumatismo en cuello, piernas y hombros, todo producido por el fuerte impacto sobre el asfalto.

Pese a que acusó una amnesia temporal, mucho después seguía sin recordar lo sucedido, los médicos descartaron cualquier daño cerebral. Jacqueline se recupera ahora en casa de las lesiones.

En cuanto al ciclista que la arrolló y huyó, a través de las redes sociales lograron localizarlo y se ha comprometido en acudir a visitarla para conocer su estado.