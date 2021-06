Los hechos en cuestión se produjeron el pasado 4 de junio, cuando sobre las 22.15 horas de la noche Dimitar, conocido como Miko, paseaba a su cachorro en la Carretera Cuartel de Castelló. Según Miko, pese a que la velocidad máxima en esta carretera es de 40 km/h, un coche de la Policía Local de Castelló circulaba por la vía “a una velocidad de entre 80 ó 100 kilómetros por hora, atropelló a mi perro y no fue para parar”. Su cachorro de pastor alemán, Mika, fallecería unas horas más tarde en la clínica veterinaria al no superar las heridas provocadas por el impacto.

Dimitar ha denunciado los hechos al entender que el policía atropelló “intencionadamente” su perro, por “conducción temeraria y omisión de socorro”, según apunta a este periódico. Además asegura que el agente demandado es el mismo que mató a tiros a otro perro hace ahora un año: “Cuando me enseñaron la foto lo vi claro porque después de atropellar al perro llamé a la policía y vino él diciendo que no podía ayudar a mi perro a llevarlo a la clínica, que en su coche no subían perros e incluso amenazó con denunciarme por pasear suelto al perro”.

El caso de Mika está en las manos del mismo abogado de Marley, pues Dimitar entiende que hay similitudes entre ambas muertes: “No me van a devolver a mi perrita y no busco dinero, solo quiero que este policía no vuelva a repetir lo mismo, que no siga matando animales. Creo que si no le gustan los animales no debe estar en la Policía Local de Castelló”.

Un agónico final

Dimitar incide en que “el coche pudo esquivar al animal, pero le golpeó a propósito y se dio a la fuga. Ni me dio tiempo a levantar la mano para pedir ayuda”, y admite que hizo todo lo posible para salvar la vida del animal, pero no hubo suerte: “Hice lo que pude. Al ver que la policía que había atropellado a Mika no me iba a ayudar, metí al perro herido en una mochila y lo llevé a la clínica para que le hicieran pruebas. No podía pagarlas, pero una pareja se ofreció a pagar la factura y le operaron, pero murió durante la intervención”, lamenta.

Mediterráneo ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la Policía Local de Castelló para conocer su versión, pero hasta el momento no ha sido posible.

