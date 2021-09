MásMóvil proporcionaba servicio de internet a Bienvenido Cives en su apartamento de Peñíscola, situado en el edificio que se desplomó la pasada semana, en el que perdió a su hijo de 15 años y a su pareja. Cuando, tras la tragedia, este vecino de Morella inició los trámites de cancelación de la línea, la compañía le solicitó la devolución del router --sepultado bajo las ruinas-- bajo amenaza de penalización. Una exclusiva que ha publicado hoy Mediterráneo que ha provocado que MásMóvil haya rectificado y se haya disculpado con el afectado, que por supuesto no tendrá que abonar cantidad alguna. En ello, probablemente, haya tenido mucho que ver el impacto que ha tenido la noticia en redes sociales, superando con mucho las fronteras provinciales.

No en vano, MásMovil ha sido trending topic en Twitter, con miles de mensajes referidos al tema, la mayoría de usuarios indignados con la compañía. El tweet que más alcance ha tenido (en el momento de redactar esta noticia, más de 4.600 Me gusta) es este del periodista Antonio Maestre, que, en un mensaje posterior, reclama "que dé la cara el CEO de la compañía".

La compañía es @masmovil. Que le pide devolver el router y no le importa que haya perdido a su familia y esté entre los escombros. Tomen nota de la compañía a la hora de hacer sus contrataciones. https://t.co/7GQ5iQHskL — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 2 de septiembre de 2021

Otra cara conocida de la televisión que también se ha pronunciado sobre este tema es Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que exige a MásMóvil que rectifique y se disculpe "de inmediato".

Hola @Maini01, esto que ha hecho @masmovil es gravísimo y debéis rectificar y pedir disculpas de inmediato. Tragedia de Peñíscola: le exigen que devuelva un 'router' tras perder a mujer e hijo. https://t.co/BAmo3wvQCw — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 2 de septiembre de 2021

Y es que la indignación puede ir seguida de bajas de usuarios indignados con esta petición, al margen de una publicidad muy negativa. Mensajes como este han sido bastante numerosos.

¿Os acordáis del derrumbe de Peñíscola que acabó con la vida de un chico de 15 años y una mujer?



Eran el hijo y la pareja de Bienvenido.



Bien, pues la compañía MásMóvil encima le quiere multar por no devolver el router que quedó sepultado. Ya sé que compañía nunca contrataré. — Sra.Mazin (@MazinSra) 2 de septiembre de 2021

Disculpas de la compañía

Ante esta situación, MásMóvil se ha apresurado, también a través de Twitter, no solo a dar marcha atrás en su petición, que achacan a un "error", sino a disculparse con el afectado.

🟡COMUNICADO:

Hemos cometido un error a la hora de gestionar el caso de Bienvenido, y pedimos disculpas por ello. Nos hemos puesto en contacto con él y ya ha quedado solucionado. — MÁSMÓVIL (@masmovil) 2 de septiembre de 2021

Hay que recordar que cuando Bienvenido solicitó la baja del servicio, recibió el siguiente mensaje: «Lamentablemente, no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias». La perplejidad que sintió el vecino de Morella al recibir una contestación tan fría e ilógica ha sido la que han sentido todos los usuarios de Twitter, que seguramente con sus mensajes han contribuido a que la empresa haya corregido su petición inicial.