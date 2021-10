Choca y abandona su coche en Moncofa

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo cuando un vehículo protagonizó un aparatoso accidente, concretamente en la rotonda que da acceso desde la Ronda al desarrollo urbanístico de Belcaire Norte. Al parecer, aunque el turismo dio alguna vuelta de campana, el conductor pudo salir por su propio pie y es que se marchó del lugar del siniestro, y además sin dejar ni rastro.

La Policía Local se personó en el lugar de los hechos y después de realizar todas las revisiones pertinentes del vehículo accidentado, tomó nota de la matrícula con la finalidad de localizar al propietario del vehículo.

El robo, descartado

Aunque el coche se encuentra abandonado desde hace varios días, se descarta por completo que haya sido objeto de un robo con fuerza, según ha podido saber este diario de fuentes solventes. Todo parece indicar que la persona que lo conducía lo abandonó voluntariamente. Saber ahora si esa persona iba en las mejores condiciones para circular y si decidió dejar el coche y no avisar del siniestro por su estado será muy complicado para los agentes municipales que investigan lo ocurrido en Moncofa.

El concejal de Interior del Ayuntamiento de Moncofa, José María Andrés, ha explicado a este diario cómo creen que se produjo el siniestro vial. «Se supone que el conductor no hizo la curva y se fue totalmente recto. Digo que se supone porque allí no había nadie y, como el turismo después del accidente de tráfico quedó volcado en un descampado anexo y no molesta para la seguridad vial, estamos a la espera a que el propietario --que ha sido identificado y localizado con los datos del coche--, acuda a retirarlo».

A partir de ahora la compañía aseguradora del vehículo tendrá que hacerse cargo, si procede, de los daños materiales provocados por el conductor. Y es que el impacto del vehículo contra un panel de señalización provocó que lo arrancara de cuajo, según indicaron las mismas fuentes municipales.

El suceso no ha pasado inadvertido en las últimas horas. Numerosos vecinos se quedaron el domingo y el lunes sorprendidos al ver el coche accidentado, cubierto por una cinta policial en el descampado. Es ya una de las noticias más comentadas.