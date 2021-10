Una noche de altercados con dos peleas en el centro de Castelló

El primero de los hechos se produjo sobre la medianoche. «Nos cortaron el paso. Me cogieron del brazo, me giraron y me golpearon la cara», ha relatado una de las víctimas, que prefiere ocultar su nombre para preservar su identidad. El varón ha explicado a Mediterráneo como, de forma sorpresiva, sus compañeros del equipo de baloncesto y él fueron atacados por hasta siete jóvenes de origen árabe con una edad sobre los 20 años al caminar por la calle Prim después de cenar.

El afectado resultó herido al recibir un puñetazo en el ojo derecho, lo que le provocó un hematoma y una pérdida de visión temporal, tal y como consta en el parte médico y la denuncia.

Un amigo suyo presente en la trifulca explica que «llamaba la atención la agresividad de estas personas y lo drogados que iban. Fue todo muy fortuito. Les ignoramos pero llegó un punto que se plantaron frente a nosotros. Uno de ellos se puso a hacer gestos de boxeo y al final atacó», describe. Tras esto, el varón que recibió el puñetazo pudo huir hasta una cervecería cercana, desde donde alertaron a las autoridades.

Identificado

Agentes de la Policía Local desplazados a la zona comenzaron a correr tras los presuntos agresores y, finalmente, acabaron identificando a uno de ellos en la calle Obispo Salinas, con iniciales F.A.B. y 19 años, según confirmaron fuentes oficiales, aunque quedó en libertad al no revestir mayor gravedad las lesiones.

Minutos después, la calma volvió a romperse en la zona con una nueva pelea en la que se vieron implicados tanto varones, como mujeres. Entre los protagonistas hubo empujones, puñetazos y patadas y fueron los gritos de los implicados los que alertaron a los clientes de bares cercanos.

«Había una pareja en evidente estado de embriaguez y una chica joven muy alterada que aseguraba haber recibido patadas en la cabeza y tenía las gafas rotas. Fue un espectáculo muy desagradable», han explicado testigos directos de la violenta escena.