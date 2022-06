El hijo del pintor que cayó de una grúa en les Alqueries: «Espero que la muerte de mi padre no quede impune»

Quieren Justicia y respuestas tras el último accidente laboral con resultado de muerte en Castellón por el que ya han sido detenidas dos personas. Los familiares de Héctor Raúl Santisteban, el pintor de 57 años fallecido días atrás al precipitarse de una altura de diez metros mientras trabajaba sobre una grúa en un polígono de les Alqueries, esperan que esta tragedia «no quede impune». Tras conocerse el arresto de dos hombres que, presuntamente, le habrían encargado un trabajo el pasado día 5 --aunque sin contrato de por medio--, lamentan las condiciones de «falta absoluta de seguridad» en las que operó la víctima.

Mauricio, hijo del finado, aseveró ayer en conversaciones con este periódico, que a su padre le pidieron un trabajo en domingo «para evitar la presencia de la Inspección de Trabajo». Muy afectado por lo sucedido, criticó también que la grúa que le proporcionaron a su padre fuera supuestamente «una máquina para labores en interior, pero no en una fachada». Tal y como ya confirmó hace unos días, su progenitor no llevaba ni casco ni arnés, por lo que el impacto contra el asfalto fue mortal. A la llegada del SAMU, los sanitarios no pudieron más que confirmar que había perdido la vida.

La Guardia Civil dio a conocer este pasado fin de semana la detención por un presunto delito de homicidio imprudente de dos personas. La Policía Judicial de Burriana concluyó que al fallecido no se le había proporcionado ninguna documentación sobre la peligrosidad del trabajo, prevención de riesgos laborales, ni ninguna instrucción específica sobre la maquinaria y los trabajos a realizar. Los arrestados sonel titular de la empresa que encargó el servicio y la persona que realizó la contratación directa del fallecido. Según el hijo de Héctor Raúl Santisteban, esta última persona sería el comercial que se encontraba en el momento del siniestro con su padre y que fue testigo de la caída.

Aunque el accidente tuvo lugar muy cerca de la azulejera Pissano, su gerente confirmó ayer a Mediterráneo que la empresa cerámica no tiene nada que ver con el accidente mortal.