El ciclista de 72 años que desapareció ayer en el término municipal de Altura, mientras recorría la Vía Verde Ojos, ha aparecido finalmente, como han anunciado esta mañana desde Emergencias de la Generalitat Valenciana.

(9:07h) La persona extraviada en Altura ha aparecido en perfectas condiciones. — Emergències 112CV (@GVA112) 11 de julio de 2022

Finaliza de este modo un dispositivo en el que se movilizaron en primer lugar los bomberos del Consorcio Provincial y después la Guardia Civil de Castellón, y que requirió incluso del uso de un helicóptero.

La desaparición

Por la mañana, el desaparecido y su hijo emprendieron una ruta en bici desde València que tenía como destino Montanejos donde, según habría informado el segundo a las autoridades, tenían reserva para pernoctar. Circulaban por la Vía Verde Ojos Negro cuando, en el término municipal de Altura, el hijo se percata de que su padre se había quedado muy atrás, tanto que no lo veía. Esperó, pero ante su tardanza, dio la vuelta para encontrarse con él. No tardó en alarmarse al darse cuenta de que no estaba.

Además, cuando preguntaba a quienes caminaban por la zona, le decían que no lo habían visto. En consecuencia, llamó a Emergencias desde donde se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda por tierra y por aire.