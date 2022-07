Las vacaciones de una familia francesa en Castellón han estado a punto de convertirse en trágicas este mism jueves. Un niño de ocho años ha sido rescatado de una muerte segura en la Playa del Serradal de la capital de la Plana por el equipo de socorristas, que ha acudido al rescate del menor cuando ya estaba “en una situación muy apurada; había tragado agua, estaba tosiendo y llorando”. Lucía Jódar es la primera socorrista que ha acudido a asistir al niño, que posteriormente ha podido salir del agua gracias a la rápida llegada de la moto de agua y posteriormente ha sido atendido por una SAMU que le ha trasladado al hospital tras recibir oxígeno: “Si hubiéramos tardado un poco más el final habría sido otro”.

La playa en cuestión de Castelló lucía con bandera amarilla, pues al intenso oleaje había que añadir una corriente persistente, pero esto no ha sido óbice para que un niño de ocho años estuviera solo a unos 20 metros del espigón. “Ha sido una situación extraña porque los padres no estaban ni en nuestra playa. Creo que ha sido más una imprudencia que un accidente”, admite la socorrista, que alerta a las familias de que no dejen solos a los menores ante la posibilidad real de un trágico ahogamiento.

Los hechos se han producido sobre las 13.00 horas. Lucía, que cumple su segunda temporada como socorrista y hasta la fecha no había protagonizado un salvamento de estas características, estaba en su torre de control cuando ha recibido el aviso de que un niño se estaba ahogando en una zona próxima al espigón. La joven ha salido corriendo y al llegar a las rocas se ha lanzado sin pensárselo dos veces, lo que ha provocado que sufra heridas en las plantas de los pies de las que ha tenido que ser atendida posteriormente por los sanitarios desplazados al lugar de los hechos.

Una vez ha alcanzado al niño de 8 años le ha intentado tranquilizar y mantener en la superficie porque “había momentos que parecía que se daba por vencido” y ha esperado a que llegara la moto de agua: “Ha sido algo más que un susto porque estaba muy profundo y no había nadie alrededor”. Una vez en la arena ya ha sido atendido por la SAMU y es allí donde Lucía ha recibido las felicitaciones de los presentes, entre ellos de la propia madre del niño, que hasta que ha llegado la ambulancia no había echado de menos al menor.

El responsable de los socorristas de poblaciones como Castelló o Benicàssim, Jorge Flecha, espera que sucesos como este “sirvan para controlar a los menores y evitar que pase ninguna desgracia. Esta vez por suerte el final ha sido el deseado, pero ha sido un rescate difícil y si hubiéramos tardado más el desenlace habría sido fatal”.