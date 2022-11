La investigación policial puesta en marcha por el equipo de delitos contra las personas de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón apunta a que la mujer fallecida en la noche del domingo al caer desde el balcón de su vivienda, en un cuarto piso de la calle Yecla de Vinaròs, habría saltado voluntariamente al vacío. De momento, tanto la minuciosa inspección ocular de la casa realizada ayer por la mañana por especialistas de Criminalística como las declaraciones de un familiar de la mujer confirman, de momento, la versión de la pareja y descartan su intervención directa en los hechos.

Además, los investigadores han confirmado que no existen denuncias previas de malos tratos, lo que aleja la sospecha inicial de que pudiese tratarse de un nuevo crimen machista. En todo caso, los especialistas en Homicidios del Instituto Armado mantienen abierta la investigación y tomarán declaración a los allegados de la mujer, que tenía 44 años, para averiguar si existía algún antecedente de violencia de género.

La Guardia Civil está siendo especialmente minuciosa y cautelosa en este caso para descartar cualquier posibilidad en ese sentido, dado que se han detectado casos de suicidios de mujeres que derivan de situaciones de maltrato no denunciadas y acaban archivados o bien por falta de investigación o bien porque los agentes no pueden reunir los medios de prueba que permitan establecer una relación directa entre esa última decisión desesperada de la mujer y el sufrimiento provocado por el sometimiento machista. En el caso de Vinaròs, los investigadores no han encontrado por ahora ningún indicio en relación con esa posibilidad, por lo que no hay ninguna acusación contra el hombre.

La llamada al 112

La muerte de la mujer se produjo a última hora de la tarde, cuando un vecino llamó al 112 después de ver el cuerpo de la víctima caído en el suelo y alertar de qe había escuchado una fuerte discusión previa entre la pareja. Sin embargo, cuando los primeros agentes del equipo de Policía Judicial del cuartel de Vinaròs se entrevistaron con el hombre, este mantuvo que ella estaba muy alterada y que había estado al habla con un familiar suyo, que reside en un país europeo, conversación en la que habría anunciado su deseo de quitarse la vida. Así mismo, agregó que cuando la vio tratando de saltar, le gritó y trató de evitarlo, pero no llegó a tiempo.

Los agentes han confirmado esa versión en una primera conversación con el familiar de la mujer, que ahora se completará con una toma de declaración formal que se llevará a cabo en los próximos días. Además, la inspección realizada por los expertos del laboratorio de Criminalística, tanto dentro de la vivienda como, sobre todo, en el balcón, también ratifican que no hubo ninguna intervención de la pareja en la caída de la mujer.

Por último, durante la autopsia realizada ayer en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Castelló, los forenses no han hallado ni señales de forcejeo ni de lucha, lo que también refrendaría la versión del hombre de que ni siquiera alcanzó a tocarla cuando trató, según sus palabras, de evitar que se arrojase a la calle.

Según ha podido corroborar este diario, la pareja sentimental de la mujer se habría visto recientemente envuelta en un incidente por el que fue denunciado el pasado verano. El hombre se introdujo, en estado de embriaguez, en los festejos taurinos de Morella. Mientras grababa al toro embolado con su teléfono, sufrió una cogida y acabó en el hospital.

Los vecinos, conmocionados

Los vecinos de la mujer se encontraban ayer conmocionados por lo ocurrido. En conversaciones con este diario algunos señalaron que la pareja había adquirido el inmueble «hacía un año» y que en la finca se oían discusiones «de vez en cuando». «Muy desesperado tiene que estar alguien tan joven para quitarse la vida», lamentaban ayer. Antes de ser propietarios del piso de Vinaròs, habían vivido en Morella, donde él trabaja en una explotación agrícola.