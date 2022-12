Un hombre evitará entrar en prisión, pese a haber sido condenado por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El procesado llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía Provincial antes del inicio del juicio contra él en la Audiencia Provincial de Castellón por haber tratado de bajarle los pantalones a la fuerza a una niña en Benlloc. Por fortuna, la irrupción del padre de otra menor, recriminándole al acusado su actitud, evitó que la cosa fuera a más.

El varón reconoció ayer los hechos, a preguntas del tribunal de la Sección Primera, y suscribió una pena de un año de prisión. Al no tener antecedentes penales, la defensa ha solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad. El tribunal le impone la medida de libertad vigilada por un tiempo de dos años y la inhabilitación para desempeñar cualquier tipo de actividad con menores durante tres años. Asimismo, se fijó en 2.000 euros la indemnización a la víctima por daños morales --una cantidad consignada judicialmente al inicio del juicio y que le sirvió al procesado como atenuante de reparación del daño--.

Por lo que respecta a la protección a la víctima, la sentencia impone una orden de alejamiento por la que el acusado no podrá aproximarse a menos de 200 metros de la niña ni comunicarse con ella por ningún medio.

Los hechos

Según el acuerdo de conformidad alcanzado, el 14 de julio del 2021, el ya condenado se acercó a la menor, que tenía nueve años, mientras esta jugaba con una amiga. Tras preguntarle cuántos años tenía, le dijo a la pequeña que se bajara los pantalones, negándose esta. Así, el acusado intentó bajárselos él, consiguiéndolo de forma parcial. En ese momento, el padre de otra niña apareció en escena, recrimiándole estos hechos y marchándose el agresor del lugar.

Tal y como figura en la sentencia, a consecuencia de lo anterior, la afectada tiene miedo a ir sola por la calle, teniendo que ir acompañada desde entonces.

Otro caso esta misma semana

Esta misma semana la Audiencia ya juzgó otro delito contra la libertad sexual cometido en la Vall d'Uixó contra una menor de edad. Como informara este diario, un anciano de 83 años se sentó en el banquillo para hacer frente a una pena de cinco años de prisión por realizar tocamientos a una niña que en la actualidad tiene once años y cuando sucedió todo, solo siete.

«Me senté en su pierna, en la rodilla, y me hizo cosas que no me gustaron. Le dije que parara, pero no me hizo caso», expresó la niña en un juicio que quedó visto para sentencia. El hombre, por su parte, lo negó todo y se describió a sí mismo como alguien «honesto». «Yo me quedé destrozado. Era una niña excepcional, cariñosa y educada», dijo durante su interrogatorio en el juicio oral.