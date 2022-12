Andrea Carballo Claramonte tenía 20 años recién cumplidos y toda la vida por delante cuando su asesino, Víctor Llorens Jordà, decidió arrebatársela. Habían sido pareja, aunque la relación había acabado y él tenía una orden de alejamiento por malos tratos. De hecho, la joven vila-realense contaba incluso con vigilancia policial ante el riesgo que presentaba su caso. Una medida, sin embargo, que no fue suficiente.

La mañana de Nochebuena del año 2017, cuando ella se marchaba a trabajar muy temprano, él la esperó en las inmediaciones de su casa, la metió a la fuerza en su coche. amenazándola con una navaja, y salió de Vila-real a toda velocidad. Condujo los 20 kilómetros que separan la localidad donde ambos vivían de Benicàssim y en la nacional 340, a la altura de la gasolinera BP, dio volantazo al vehículo y lo estrelló de forma intencionada contra unos surtidores de gasolina, provocando no solo una brutal colisión, sino también un voraz incendio.

El coche en el que ambos viajaban quedó reducido a un amasijo de hierros y fue pasto de las llamas. Eran las 6.45 horas.

Confusión inicial

Bomberos del Consorcio acudieron a apagar el fuego y agentes de la Guardia Civil se personaron rápidamente en el lugar. Encontraron dos cadáveres en el interior del vehículo y, al comprobar la matrícula del turismo y ver que pertenecía a un maltratador con orden de alejamiento, supieron que se trataba de un crimen de género.

Andrea denunció a su asesino, de 29 años, una semana antes del crimen tras un intento de atropello. Además, Llorens ya tenía antecedentes de una relación sentimental anterior. Fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad por haberla golpeado y amenazado.

El día de Navidad, 24 horas después de que Víctor Llorens hubiera estrellado de forma intencionada el coche en el que iba con Andrea, la madre de la joven asesinada recibió a Mediterráneo en su casa de Vila-real.

Con el máximo de los respetos y conmovido por una tragedia de esta magnitud este diario fue testigo del dolor de una madre, tres hermanos y el hombre que había criado a Andrea. «El sistema ha fallado y mi hija está muerta», lamentaba con lágrimas en los ojos Inma Claramonte, madre de la joven vila-realense.

«Él nunca respetó la orden de alejamiento, nos provocaba, a Andrea la tenía vigilada y ella tenía mucho miedo», recordaba la progenitora, quien criticó duramente y con gran dolor que su hija hubiese denunciado y hecho todo aquello que estaba en su mano y que, finalmente, hubiera acabado muerta a manos de su expareja.

«Para él, Andrea era suya. No admitía un no por respuesta, no estaba bien mentalmente y era posesivo y un cobarde», explicaba la familia en conversaciones con este diario. «Mamá, estate tranquila, que me ha dicho la policía que van a ir a por él esta noche y que van a poner un coche patrulla vigilando» fueron las últimas palabras de Andrea a su madre.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana declaró el asesinato de Andrea un crimen de género a principios del mes de enero del 2018.

Un Facebook polémico sigue abierto

El perfil de Facebook de Víctor Llorens, el asesino de la vila-realense Andrea Carballo, continuará abierto y con las fotos de los dos jóvenes juntos casi cinco años después del feminicidio. Este hecho ya fue objeto de controversia tras el crimen y la familia de la asesinada pidió a la Justicia que la red social retirara las fotos de la víctima. La red, en la categoría de in memoriam, muestra además un mensaje en la cabecera de este perfil que dice: «Esperamos que los seres queridos de Víctor encuentren consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida». Unas palabras los familiares y amigos de Andrea Carballo consideraron totalmente inadecuadas tras saberse que era el autor del crimen de la joven.

Como ya publicara entonces este diario, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real, encargado de la instrucción del caso, dio traslado de la petición de la familia a la Fiscalía, oponiéndose el Ministerio Público a la eliminación del perfil. En una providencia notificada a las partes, la magistrada hizo suyo el criterio de la Fiscalía y rechazó cerrar tras el asesinato el perfil de Facebook del asesino al considerar que el contenido del mismo «puede ser pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos». Sin embargo, resulta llamativo que cinco años después del crimen y con el caso cerrado por la muerte del autor del crimen este perfil siga abierto y con fotos de la víctima con su verdugo.