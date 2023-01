Días después de la detención y puesta en libertad de tres hombres en la Vall d’Uixó a los que les fue incautada un arma y de los que se cree que podrían estar vigilando a alguien en la localidad por un posible ajuste de cuentas, Mediterráneo ha tenido acceso a nuevos detalles sobre el caso, como que la pistola que les fue incautada era reglamentaria. Pertenecía a un Guardia Civil a quien se la sustrajeron en un robo en su domicilio de Málaga hace seis años

Pese al origen del arma, una 9mm Parabellum, el único delito del que han podido ser imputados, tal y como han confirmado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido el de tenencia ilícita de armas, por lo que la magistrada en funciones de guardia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules que se hizo cargo del asunto acordó su libertad, con el establecimiento como medida cautelar para uno de ellos de comparecencia semanal ante el tribunal.

Ello no quiere decir que su situación legal no pueda cambiar en los próximos días, pues los tres quedan investigados en una causa abierta, como ya se ha mencionado, por tenencia ilícita de armas. No se les puede imputar nada más, de momento, según explicaron las fuentes judiciales oficiales consultadas, porque no hay pruebas de que tuvieran algo que ver con el robo del arma ni habían cometido, que se haya podido probar, otros delitos. Las sospechas sobre qué hacían en la Vall forman parte de la investigación abierta.

Valentía de un testigo

La detención de los tres individuos fue posible por la llamada al 112 de una persona, vecina de la localidad, que informó de que en cuestión de pocas horas, por la noche y por la mañana, había visto a unos encapuchados. No se limitó a alertar a Emergencias, llegó a seguirlos para informar al detalle.

En unas imágenes de cámaras de vigilancia a las que ha tenido acceso este periódico se puede comprobar como dos vehículos de la Guardia Civil interceptan uno de los dos coches que, según el informante, ocupaban los sospechosos. El segundo turismo se dio a la fuga sin que pudiera identificarse a quienes viajaban en su interior.

Los agentes comprobaron que los tres detenidos no solo portaban el arma ilegalmente, también tenían 40 balas de punta hueca (más letales que las convencionales), un cargador de 15 y otro extendido de 25. Aunque no se descarta ningún otro motivo, en principio existe la sospecha de que podrían estar preparándose para un ajuste de cuentas que no llegaría a perpetrarse por la llamada de alerta del informante y la rápida respuesta de la Guardia Civil, que para el traslado de los detenidos contó con el apoyo de Policía Local.