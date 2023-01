Una vecina de Nules está convencida de que salvó la vida «de milagro» tras sufrir un accidente provocado por un jabalí. El lateral de su vehículo impactó contra un animal de grandes dimensiones cuando circulaba hace unos días por la N-340 en Xilxes. Los desperfectos evidencian que, pese a tratar de esquivarlo, el golpe fue importante, aunque todo quedó en un tremendo susto que a la protagonista de esta historia le gustaría que «no vuelva a repetirse».

El inesperado encontronazo se produjo cuando salía de Xilxes en dirección a Nules, sobre las 21.30 horas. Solo recuerda que, como suele suceder en este tipo de accidentes, el animal invadió la calzada seguramente atraído por la luz del vehículo, ya que era noche cerrada. A pesar de la fugacidad de los hechos, pues pasó en cuestión de segundos, relata que el jabalí «era muy grande y no estaba solo, detrás de él había al menos uno más», aunque solo vio al ejemplar que golpeó su coche.

«Si puedo contarlo es porque tengo un coche grande y estoy acostumbrada a conducir de noche»

«Sé que aconsejan no desviar el volante, seguir recto, pero es imposible con un animal tan grande», detalla al recordar los hechos. La víctima del accidente afirma que si puede contarlo es porque «tengo un coche grande y estoy muy acostumbrada a conducir de noche», pero está convencida de que cualquier otra persona «más mayor, con menos reflejos y otro coche, no lo cuenta» porque «quién va a pensarse que un jabalí se va a cruzar en esta carretera», advierte.

La afectada no dudó en presentar una denuncia ante la Guardia Civil para dejar constancia de la gravedad, a su parecer, de la situación. «Me puse en contacto con la sociedad de cazadores y me dijeron que hay una importante sobrepoblación y que cada vez es más habitual ver jabalís por esta zona», explica, «y también me dijeron que no les dejan cazar más».

Petición a la administración

La presencia de estos animales salvajes en entornos urbanos es cada vez más habitual, y los accidentes provocados en vías secundarias y carreteras principales como la N-340, ya no son raras excepciones. La conductora de este siniestro afirma que al presentar la denuncia le contaron «que solo en enero tenían conocimiento de muchos accidentes como el mío», razón por la cual pide a las autoridades competentes «que tomen medidas y controlen la población de jabalís, para evitar que el próximo accidente sea mortal».