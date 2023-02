Empezaron a darnos empujones y puñetazos. Nos tiraron al suelo y dijeron que el disfraz de unicornio era de maricones». Es el relato de una de las víctimas de la agresión homófoba que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes en Vinaròs con motivo de la celebración de los carnavales. Según ha podido saber Mediterráneo, pese a los esfuerzos por educar en valores y en igualdad a los más jóvenes, una pareja homosexual que caminaba por la calle San Cristóbal, en dirección a la parada de taxis sobre las 6.15 horas, fue brutalmente atacada tras pasar una noche de fiesta en la localidad.

Al pasar junto a otros tres jóvenes, estos comenzaron a reírse de las víctimas y a increparlas. «Empezaron a llamarnos maricones y a decirnos que íbamos con ropa de mujer, mientras nosotros seguíamos caminando, callados», explicó uno de los heridos en conversaciones con este periódico tras denunciar la agresión. «Se nos pusieron chulos y nosotros los evitábamos. De repente, empezaron los empujones, nos dieron puñetazos por toda la cara y nos tiraron al suelo», explicó una de las víctimas, visiblemente afectada por el suceso.

Según la denuncia que la pareja interpuso en el cuartel de la Guardia Civil, hubo un testigo de la agresión homófoba, un hombre que no solo auxilió a la pareja cuando estaba siendo golpeada, sino que ahuyentó a los agresores. Además, después no dudó en acompañar a los dos heridos a las dependencias de la Policía Local para avisar de lo que había ocurrido.

Uno de los afectados ha perdido un diente a causa de la paliza y tiene numerosas lesiones en la boca y la cara, mientras que su pareja tiene contusiones.

Insomnio y miedo

«Cuando fui a denunciar, yo no podía parar de llorar. Estoy asustado y no puedo dormir. Me rompieron un diente y tengo los labios hinchados. No puedo creer que nos haya pasado esto», confesó el denunciante.

Además de acudir a las dependencias policiales, los dos agredidos también se personaron en el centro de salud para ser atendidos por sus heridas, pudiendo aportar dos partes de lesiones a los que ha tenido acceso este periódico y que ya han sido remitidos al juzgado.

Descripción física

Los guardias civiles han iniciado una investigación para intentar identificar a los atacantes, a quienes las víctimas no conocían y a quienes describen como de complexión delgada, rasgos magrebís y una estatura aproximada de 1,75 metros.