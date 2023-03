El motor de l’Alqueria de Moncofa ha sufriendo un importante robo, ya que los ladrones se han llevado toda la infraestructura que daba servicio al regadío de cerca de 1.000 anegadas. El presidente de la Comunidad de Regantes de Moncofa, Vicente Canós, denuncia que los agricultores se encuentran «desamparados y ahora tendremos que hacer un desembolso superior a los 20.000 euros para reparar todo».

Los cacos hicieron un butrón y, con suma rapidez, cortaron la red de la alarma y, una vez quedó desconectada, empezaron a desmontar todo el sistema. Así se llevaron todo el cableado y el resto de piezas que tienen salida en el mercado, con la finalidad de obtener el máximo dinero posible.

Esta sustracción de todo el material propiciará que las 980 anegadas que pertenecen a este motor estarán tres o cuatro meses sin poder regar. «Ahora tenemos que empezar a tramitar toda la documentación requerida, por un lado, por la empresa suministradora de electricidad y, por otra parte, con la reposición de todo el material robado, con la finalidad de que el motor vuelva hacer su función lo antes posible, explica Canós al respecto.

Vigilancia policial

Asimismo, el máximo responsable de la Comunidad de Regantes de Moncofa remarca que es urgente «buscar soluciones porque esta situación podemos vivirla en otra zona del municipio o en motores de otras localidades». «Faltan efectivos de vigilancia y el resultado es que tendremos que hacer un sobreesfuerzo para restablecer la situación», señala Canós.

En este caso, se podría decir que llueve sobre mojado, ya que la pasada semana estos regantes de Moncofa sufriendo el hurto de las baterías que conducen desde la balda el agua para el riego por goteo. «Nos robaron todas las baterías y como este sistema no puede dejar de funcionar, inmediatamente se repusieron. Pues bien, al día siguiente volvieron a robar las nuevas», lamenta Canós.

«Por ese motivo, reitero que si no se buscan soluciones los campos de cultivo están tocados de muerte, porque ahora han robado en el sistema de regadío, pero es que luego roban las cosechas y eso no puede ser, porque el agricultor no aguanta más», denuncia el presidente de la Comunidad de Regantes de Moncofa.