Un hombre se amputa los dedos con una picadora en una carnicería de Castelló

Un hombre de 37 años ha sido evacuado de urgencia al Hospital General de Castelló este miércoles tras sufrir la amputación de dedos de una mano en un accidente laboral. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en una carnicería de la calle Sarratella de la capital de la Plana, tal y como ha podido saber este diario.

Ha sucedido sobre las 10.30 horas y hasta el lugar se han trasladado patrullas de la Policía Local de Castelló y medios sanitarios.

Todo parece indicar que el accidente ha tenido lugar al pillarse la mano el empleado con una máquina picadora mientras realizaba sus labores en el establecimiento comercial.

El equipo médico del SAMU ha atendido al herido de gravedad y lo ha trasladado de urgencia al centro hospitalario castellonense.

25 accidentes cada día en la provincia

En las próximas 24 horas 25 trabajadores de Castellón sufrirán un accidente laboral y cuando acabe la semana la cifra de siniestros rozará los 175. Y no, no se trata de leer el futuro, sino de interpretar las estadísticas. Y estas son cada vez más demoledoras. La siniestralidad laboral sigue siendo un problema no resuelto hasta el punto de que en 2022 se registraron en la provincia 9.079 siniestros, un 4% más que el año anterior. Los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo y ayer mismo CCOO-PV reclamó implantar la prevención laboral en cada empresa para poner freno a unos números que consideran «alarmantes».