En las próximas 24 horas 25 trabajadores de Castellón sufrirán un accidente laboral y cuando acabe la semana la cifra de siniestros rozará los 175. Y no, no se trata de leer el futuro, sino de interpretar las estadísticas. Y estas son cada vez más demoledoras. La siniestralidad laboral sigue siendo un problema no resuelto hasta el punto de que en 2022 se registraron en la provincia 9.079 siniestros, un 4% más que el año anterior. Los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo y ayer mismo CCOO-PV reclamó implantar la prevención laboral en cada empresa para poner freno a unos números que consideran «alarmantes».

Los datos publicados por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) relativos a accidentes con baja tanto en la jornada laboral como in itinere, y recopilados por CCOO-PV, no dejan lugar a dudas. Durante el último año, los percances en jornadas crecieron en la provincia un 3,7% (se pasó de 7.924 a 8.220), mientras que los registrados en el trayecto que va de casa al trabajo (o viceversa) el incremento fue del 5,4% (de 815 a 859). Accidente laboral en Castellón: Un trabajador herido al sufrir una caída en una empresa de Vall d'Alba Más del 95% de esos accidentes tuvieron un carácter leve, pero lo peor de todo es que entre enero y diciembre del año pasado, 10 profesionales de Castellón perdieron la vida en el lugar donde debían ganársela. Y aunque esos siniestros mortales suponen un descenso del 80% (a lo largo del 2021 los fallecidos alcanzaron los 18), las cifras siguen siendo dramáticas. Y en el conjunto de la Comunitat Valenciana todavía lo son más, ya que pese los accidentes laborales con baja han disminuido, los graves han crecido un 7% y los mortales lo han hecho un 8,6%. Estrategia de seguridad Jaume Mayor, secretario de Salud Laboral de CCOO PV, insiste en que la evolución creciente de la siniestralidad en la Comunitat es más que preocupante. «Los datos son demoledores y obligan a implementar medidas que corrijan esta situación», asegura mientras considera imprescindible acelerar la aprobación de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunitat para aplicar todas las acciones que llevan meses trabajando los sindicatos con la Administración y la patronal autonómica para ganar seguridad. Entre los medios que el sindicato considera prioritarios para revertir la tendencia creciente de siniestralidad laboral en la Comunitat destaca la mejora constante de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; la adaptación de la gestión preventiva a todos los cambios en las formas de organizar el trabajo, y la adecuación de las políticas preventivas a las diversas realidades de las empresas, así como a las de las personas trabajadoras.