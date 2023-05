Una riña entre dueños de perros acaba con una denuncia por agresión en Castelló

Una trifulca entre los dueños de dos perros en Castelló ha acabado con una denuncia por agresión ante la Policía Nacional. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recoge los hechos ocurridos el pasado sábado sobre las 20.00 horas en la calle Clara Campoamor de Castelló.

Según el denunciante, sobre dicha hora bajó a la calle para pasear a su perro y «nada más salir del portal de su finca, hay un local en obras, en el cual había en ese momento una mujer y dos varones, los cuales tenían un perro pequeño sin correa». Entonces, el animal intentó agredir al del compareciente, motivo por el cual este les recrimina que el perro debe estar atado con una correa. Acto seguido, la mujer, según la presunta víctima, le dice: «negro asqueroso, maricón de mierda, que por eso te ha abandonado tu pareja».

Cuando regresa al domicilio, según figura en la denuncia, se encuentra a un grupo de tres hombres y una mujer, siendo tres de ellos con los que había tenido el incidente anteriormente mencionado, y lo abordan en el portal. Uno de ellos arremete contra el denunciante «asegurando que ha ofendido a su familia, tras lo cual le golpea con una silla de madera en la mano derecha». Tras este incidente, otro de los varones le asestó «dos puñetazos en la parte posterior de la cabeza».

El denunciante estaba grabando todo el altercado con su teléfono móvil, por lo que otro de los hombres allí presentes «intentó arrebatarle el dispositivo y lo agarra del cuello».

Denuncia delito de odio

«He sido víctima de un delito de odio por parte de cuatro personas que me agredieron física y verbalmente al punto de lastimarme con una silla golpeando mi mano y la cabeza», ha denunciado la presunta víctima. «Tengo mi informe médico y el de mi perro, que también resultó herido, y pude grabar el hecho», ha señalado, al tiempo que espera que esto no vuelva a suceder y que las autoridades «tomen medidas, ya que antes había recibido amenazas y fui personalmente a la policía porque tenía miedo y no se me hizo caso, solo me dijeron si algo me pasaba llamara a un número de teléfono».