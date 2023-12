La nieta de la anciana apaleada en Castelló: «Creía que mi abuela se moría por los golpes que le dio su hijo»

Cuando le vi la cara a mi abuela estaba totalmente desfigurada. Si por fuera estaba así, yo pensaba qué no tendría por dentro. Creí que se moría de la paliza que le había dado mi tío, osea su hijo». Lo cuenta la nieta de Josefa, la vecina de Castelló y de 78 años que resultó herida grave la semana pasada tras el brutal ataque de su propio hijo en su casa de la avenida Barcelona, como publicó en exclusiva Mediterráneo.

«Tenía los ojos completamente cerrados por la hinchazón, la nariz desplazada, heridas por toda la cara y dos dedos rotos. Le pusieron puntos en las cejas, los labios, la nariz...», explica una de las personas que la han cuidado durante su estancia en el Hospital General y que prefiere mantenerse en el anonimato. Por fortuna, tras descatar el TAC lesiones cerebrales graves --sí tenía un pequeño coágulo de sange en la cabeza--, la anciana consiguió sobrevivir a los golpes que su hijo le propinó y el día de Navidad recibió el alta, tras cuatro días ingresada y sin haber podido comer nada por los puntos de sutura recibidos.

La casa, salpicada de sangre

«La arrastró por toda la casa. Se puso sobre ella y le dio un golpe tras otro, por eso las paredes de la habitación y la cocina están salpicadas de sangre», recuerda su nieta, quien incide en que la víctima está «muy mal psicológicamente» y «tiene miedo», pese a que el autor de la paliza ya ha ingresado en prisión por dos delitos de lesiones --el cometido contra su madre y también contra un testigo que se interpuso para defenderla--.

La familia de la anciana cree que su agresor estaba bajo los efectos del «aclohol» y las «drogas», pero que era consciente en todo momento de lo que hacía. «Mi abuela, cuando empezó todo, llamó por teléfono a un amigo suyo, que vive cerca y que tienellaves de su casa. Cuando este llegó a la vivienda, le pidió a mi tío que dejara de golpear a mi abuela, que estaba seminconsciente en el suelo. Él le contestó: «pues ahora vas a cobrar tú». No es que fuera dando tumbos y no supiera lo que hacía», incide la nieta de la herida.

Había vivido en la calle y hace 15 días regresó e hizo a la víctima chantaje emocional

Al parecer, el ahora investigado había estado viviendo en la calle y la familia no había sabido nada de su paradero durante un tiempo. Sin embargo, hace solo 15 días había vuelto a acercarse, llegando a hacerle chantaje emocional para que lo volviera a acoger. «Mi abuela no estaba nada convencida de ello. Él le hacía chantaje emocional y le decía que, si no lo dejaba entrar en casa, dormiría en el portal. Con él se puede discutir por cualquier motivo: por dinero, porque va bebido, porque es agresivo etc.», dice su nieta, como portavoz del resto de la familia.

Asimismo, recuerda que entre madre e hijo ya hubo una orden de alejamiento años atrás. «Ella siempre cuenta que la cogió del pelo y la tiró por las escaleras», aseveran sus seres queridos, que velan por su pronta recuperación.