La víctima de un supuesto abuso sexual en Burriana no comparece en el juicio

La víctima de un supuesto caso de abusos sexuales y lesiones no compareció el lunes en el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. El Ministerio Público solicita 11 años de prisión.

El varón explicó que ambos tienen 3 hijos en común y una relación de 19 años, pero intermitente en los últimos 4. Apuntó que el día 2 de enero del 2021 los dos habían consumido porros y pastillas (Benzo) y que se besaron. «Como iba un poco mareada la cogí de la mano, nos fuimos a la cama y no recuerdo si fui al baño y ella ya estaba en la cama en bragas», expuso. Hubo besos. «Me dijo que parara y paré, no hubo relación sexual; nos quedamos dormidos», dijo. Preguntado por qué habían detectado restos biológicos suyos en su ropa interior, él aseguró que aun estando enfadados días antes mantuvieron relaciones sexuales, sin poder precisar la fecha.

El testimonio de la víctima no pudo escucharse el lunes. Cuando la Policía Judicial contactó con ella, les dijo que no tenía intención de asistir al acto de juicio. Su abogada dijo desconocer los motivos. Pese a que se solicitó la suspensión, este continuó, atendiendo al derecho a un juicio sin dilaciones indebidas y a que la mujer fue advertida en 2 ó 3 ocasiones de que tenía que acudir. Así las cosas, se la ha vuelto a citar para hoy y, en caso de no atender al requerimiento, podría recaerle una multa.

Los forenses evidenciaron que el hematoma que presentaba la mujer en la cara anterior superior del brazo derecho era compatible con un punto de presión digital pero que técnicamente es imposible saber la fecha exacta de cuándo se produjo. Un moratón que, presuntamente, según la fiscalía, se lo había provocado el varón agarrándola fuerte del brazo tras una discusión el 18 de diciembre del 2020, episodio que determinó la ruptura de la pareja. El nivel de riesgo como víctima fue situado en alto.

Sin embargo, a preguntas de la defensa el varón explicó que debido al consumo de drogas Servicios Sociales les habían quitado a sus tres hijos y que la familia de él es quien tiene la tutela y que ella no lo encajó bien cuando en Navidad les dijo que se iba con su familia, según su versión rompieron el 24.

Preguntados si el consumo de benzo y porros y cocaína puede producir distorsión de la realidad señalaron que sí pero que no se puede saber si habían tenido ese consumo ni el estado clínico en el momento de los hechos. Sobre la ausencia de lesiones vaginales, señalaron que es muy habitual no verlas y que la ausencia de lesión no excluye que se hayan podido tener relaciones no consentidas.