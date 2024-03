Las cinco mayores condenas de la provincia de Castellón

La prisión permanente revisable o la ley del solo sí es sí son dos ejemplos recientes de los cambios sufridos por el Código Penal en España en los últimos años. El paso del tiempo y las modificaciones en las penas a imponer --en pro de una Justicia más justa, valga la renundancia-- hacen que se produzcan situaciones curiosas, si es que pueden calificarse de este modo, en el ránking de los condenados a mayores penas de prisión de la historia de la provincia.

Los lectores lo entenderán fácilmente con un ejemplo: Joaquín Ferrándiz, el mayor asesino en serie de la historia de la Comunitat Valenciana, no es sin embargo el penado a más años. Fue sentenciado en el año 2000 a 69 de prisión por cinco crímenes y está libre desde el pasado 22 de julio, ya que ha cumplido el máximo legal de 25 años, según la legislación vigente cuando fue juzgado.

El hombre --todos los que aparecen en el top 5 de mayores condenas lo son-- que tiene la mayor condena de cárcel es un asesino machista que también intentó acabar con la vida de sus dos hijos pequeños en Benicàssim en el 2016, Óscar Lozano.

Óscar Lozano, 70 años de prisión

Degolló a su esposa en Benicàssim e intentó matar a sus hijos menores

Óscar Lozano decidió el 20 de julio del 2016 acabar con la vida de su mujer, Krisztina Szabó, e intentar lo mismo con sus hijos, de 11 y 13 años. A su esposa, que le había pedido el divorcio, la degolló a primera hora de la mañana en el domicilio familiar y a sus hijos los hirió de gravedad, aunque pudieron salvarse. El asesino machista y parricida fue sentenciado a 70 años de prisión por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, una condena histórica que se convirtió en el año 2018 en la más larga de la justicia castellonense. El tribunal dictaminó entonces que el responsable del crimen machista no podría obtener el tercer grado penitenciario hasta que haya cumplido la mitad de la pena --en este caso, 35 años--, por lo que el asesino no saldrá de la cárcel hasta haber cumplido los 75 años. Tras su salida de la cárcel, estará sujeto a otros diez años de libertad vigilada. Aunque la sentencia hizo referencia a la prisión permanente revisable, ésta no pudo aplicarse al tratarse de un asesinato contra un adulto y otros dos, los de sus hijos, en grado de tentativa.

Joaquín Ferrándiz, 69 años de prisión

Acabó con 5 mujeres y es el mayor asesino en serie de la Comunitat

En el año 2000 Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), quien todavía hoy es el mayor asesino en serie de la historia de la Comunitat Valenciana, fue condenado a 69 años de prisión por los cinco asesinatos de Sonia Rubio, Natalia Archelós, Francisca Salas, Mercedes Vélez y Amelia Sandra García, cometidos entre 1995 y 1996. Antes de eso ya había estado en prisión por la violación de una joven de 18 años. No fue hasta 1998 cuando pudo ser detenido por la Guardia Civil. El fiscal pedía una condena de 163 años de prisión y que el Estado indemnizara a las víctimas por su negligente puesta en libertad tras la violación inicial. Sin embargo, el tribunal le impuso 69 años de cárcel y una indemnización para las familias con 130 millones de pesetas, casi 800.000 euros. Tras 25 años en prisión --la pena efectiva máxima en España en el momento en que fue juzgado y condenado-- el 22 de julio de 2023, JFV quedó en libertad. A su salida del penal de Herrera La Mancha dijo a los medios que se «arrepentía» de sus crímenes y dijo que no volvería «nunca» a Castellón.

Contactó en la red con 365 niñas para sexo

En el año 2020 el Tribunal Supremo confirmó la condena a 67 años de prisión por 32 delitos de corrupción de menores, cuatro delitos de abuso sexual a menores y un delito de exhibicionismo y provocación sexual a un hombre que contactó a través de internet con más de 30 niñas a las que ofreció mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Cuatro de ellas, de entre 14 y 16 años, aceptaron. En 2013 contactó a través de una cuenta en Tuenti con unas 365 chicas menores de edad a las que ofreció dinero, regalos u otras prebendas a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

La Audiencia de Castellón lo condenó a pagar una indemnización de 20.000 euros a las menores de las que abusó.

Antonio Tellado, 63 años

Un homicida reincidente en un crimen machista

Antonio Tellado es una de esas personas que ha pasado más tiempo de su vida dentro de la cárcel que fuera. En los años 90 apuñaló en el pecho a otro hombre en el polígono Los Cipreses de Castelló, causándole la muerte, y fue a prisión.

Fue sentenciado por otro intento de homicidio cuando estaba encarcelado y a su salida siguió delinquiendo. Su pareja lo denunció por violencia machista y, en busca de la mujer --que estaba en un centro-- se fue a casa de sus suegros. Allí acabó matando al padre de ella, Casimiro López (Boni), quien quiso defender a su nieta de la violación de Tellado. Tuvo un juicio por raptar, violar y grabar a su pareja y le impusieron 23 años. Más tarde, por el crimen fue condenado a otros 40.

José A. Martín, 61,5 años

Un policía de Burriana que abusaba de niños

El policía local de Burriana José Antonio Martín Moya fue condenado en el 2016 a un total de 61 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de nueve menores de edad, de entre 14 y 16 años. Sin embargo, cumplirá como máximo 21 años de prisión. Y es que, a pesar de la contundente pena impuesta por los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, el Código Penal estipula que el condenado cumpla, como máximo, el triple de la mayor acumulación de condena, que son siete años en este caso. Además, una vez haya cumplido con dos tercios de la condena efectiva, podría obtener la libertad condicional. Esto será cuando lleve 14 años en la cárcel, cuando tenga 52.