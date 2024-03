El líder del robo de la joyería de Salera reclutaba atracadores entre las bandas latinas

La Policía Nacional ha dado a conocer la detención de los autores del atraco con armas a la joyería José Luis del centro comercial Salera del pasado mes de noviembre, una información que ya adelantó el diario Mediterráneo en exclusiva el pasado 23 de febrero, justo después de que los ladrones fueran apresados en Madrid y València tras otro golpe en un estanco de tabaco de Benisanó --Valencia--.

Los investigadores, en un comunicado público, han desvelado ahora más detalles sobre los hechos, cometidos por la banda de los Red Panther, cuyos miembros tenían un importante historial de antecedentes. Tras seguir la pista de los atracadores durante tres meses, los agentes llevaron a cabo tres registros domiciliarios, donde hallaron un pistola y un revólver, ropa utilizada en el atraco del estanco, teléfonos sustraídos a una de las víctimas y dinero.

Asimismo, como ya recogió ayer este diario en su edición digital, el líder de la banda criminal que llevó a cabo el atraco de Salera --así como un robo con fuerza en casa habitada en Vilamarxant (Valencia)-- hacía el casting para seleccionar a los atracadores. De hecho, fuentes de la investigación han explicado que el jefe era ayudado en esa labor por un ciudadano peruano que había sido miembro de una conocida banda latina y se encargaba de reclutar voluntarios para los atracos en esa cantera de delincuentes habituales.

El juzgado de Castellón los envía a prisión

El Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón envió a prisión a seis de los siete detenidos, que entraron con mazas y pistolas en el centro comercial de Castelló poco después de las 10.00 de la mañana y dieron varios tiros al aire. Cinco hombres irrumpieron en el local ante el terror de las empleadas. Uno de ellos no dudó en disparar al aire, tanto dentro de la joyería como en los pasillos del centro comercial. En apenas 40 segundos de violencia, se llevaron un botín valorado en más de 180.000 euros. El líder del grupo, un conocido integrante de un clan madrileño de Vallecas (Madrid) afincado en la Comunitat Valenciana, no entró. Estaba fuera, esperando y controlando la salida --participaba en las vigilancias previas y en la elección de los lugares para los golpes, pero no entraba físicamente en los atracos--.

Más tarde, huyeron en un coche, un Audi A6 que había sido robado meses atrás en Madrid, como también adelantó este diario, y que después sería abandonado en la localidad de Llíria.

En el último golpe de la banda en Benisanó (Valencia) el pasado 20 de febrero, golpearon a la dependienta y robaron varias cajas registradoras, con un botín, esta vez, de unos 9.000 euros. No sabía la organización que la Policía Nacional ya les pisaba los talones y los detendría horas después.

Aún por resolver: Roban un botín de 200.000 euros a un representante de joyas en plena calle en Castelló

Dos ladrones con un cuchillo quitaron el maletín a un representante de joyas, de unos 80 años, en plena avenida Rey Don Jaime de Castelló el pasado día 6 de marzo, como publicó en exclusiva este periódico. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de un golpe a plena luz del día, cuyo botín ascendía a 200.000 euros. De momento, no han trascendido detenciones.