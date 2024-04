Un hombre fallece en plena calle tras sufrir una parada cardíaca en la Vall d'Uixó

El equipo sanitario del SAMU solo ha podido acreditar el fallecimiento de un hombre que ha entrado en parada cardiorespiratoria en la Vall d’Uixó, frente a la estación de autobuses.

Sobre las seis de la tarde, según testigos, un hombre que rondaría los 75 años se desplomó en la acera de una de las avenidas más transitadas de la ciudad, la Agricultor. Viandantes que transitaban por la zona, al ver a una persona tendida en el suelo acudieron a socorrerlo y no tardaron en comprobar la gravedad de su estado. Tanto es así que hubo quien no dudó en tratar de ayudarlo a través de maniobras manuales de reanimación antes de que la Policía Local, los primeros efectivos de emergencias que llegaron al lugar, se hiciera cargo de la situación. Los servicios médicos del SAMU se personaron en el lugar y continuaron con las tareas de recuperación, pero no hubo respuesta, por lo que solo pudieron ratificar su defunción.

Pese a no apreciarse signos de violencia, según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico, no se certificó muerte natural. Policía Local y Guardia Civil acordonaron la zona hasta el levantamiento del cadáver.