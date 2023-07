La mayoría de los científicos piensa que la humanidad no está preparada para sufrir la próxima tormenta espacial, que tendrá lugar durante los próximos diez años y provocará cortes de electricidad durante varios días.

Las tormentas espaciales podrían causar el caos en la Tierra si no se desarrollan mejores sistemas de predicción, según una encuesta realizada a 144 expertos en clima espacial.

El estudio, realizado por la Universidad de Reading y Apollo Academic Surveys, revela que el 90% de los científicos consultados considera que, sin una predicción precisa del clima espacial, la Tierra sufriría graves daños en su infraestructura.

Además, más de la mitad de los encuestados cree que las capacidades actuales de predicción no son suficientes para evitar que el clima espacial cause estragos en el planeta.

Daños tecnológicos

Las tormentas espaciales se producen cuando las partículas y el campo magnético del sol, conocidos como viento solar, entran en contacto con el campo magnético terrestre.

Estas tormentas son las responsables de crear las intensas auroras boreales, pero también pueden dañar tecnologías en la superficie, como las redes eléctricas, y en el espacio, como los satélites.

Según la encuesta, el 90% de los expertos espera que una gran tormenta espacial cause daños en los satélites y provoque problemas generalizados de comunicación. El 80% de los científicos prevé cortes de electricidad como resultado de una gran perturbación desde el espacio.

El 40% de los participantes piensa que es "altamente improbable" o "algo improbable" que los pronósticos del clima espacial sean lo "suficientemente precisos" para que se tomen adecuadas medidas preventivas.

Peor mañana

Los expertos también opinan sobre la magnitud y la frecuencia de las tormentas espaciales. El 51% cree que las futuras tormentas espaciales podrían superar incluso a las más grandes registradas en los últimos dos siglos, incluyendo el histórico Evento Carrington de 1859, que provocó fallos en los telégrafos y auroras visibles en todo el mundo.

Las opiniones sobre cuándo se producirán los próximos cortes regionales de electricidad causados por el clima espacial varían, pero los expertos estiman que hay un 33% de probabilidades de que ocurran en los próximos 10 años.

Mejorar la predicción

Ante este escenario, los científicos proponen diversas medidas para mejorar la predicción del clima espacial.

Algunas de las más mencionadas son el despliegue de constelaciones de pequeños satélites cerca del Sol, que proporcionarían mediciones directas del viento solar antes de su llegada a la Tierra, permitiendo así predicciones más precisas y acciones preventivas.

También se sugiere aumentar el número y la calidad de las observaciones del sol y el espacio desde la Tierra y el espacio, así como mejorar los modelos informáticos que se utilizan para pronosticar el clima espacial.

No estamos preparados

El Dr. Luke Barnard, experto en clima espacial de la Universidad de Reading y coautor de la encuesta, explica en un comunicado: "Las tormentas espaciales podrían afectar seriamente a nuestro modo de vida basado en la tecnología. Los cortes de electricidad podrían durar desde unas horas hasta varios días. Desplazarse en coches y aviones sería muy difícil si el GPS falla debido a los satélites defectuosos y algunas comunicaciones por radio se interrumpen”.

Y añade: “La abrumadora mayoría de los expertos en clima espacial piensa que no estamos adecuadamente preparados para evitar los impactos de las peores tormentas solares. Los científicos coinciden en general en que necesitamos obtener más observaciones del Sol y el espacio para ayudar a comprender y pronosticar el clima espacial, y mejorar los modelos informáticos que utilizamos para pronosticarlo. Los avances en la predicción del clima espacial permitirían a la gente planificar mejor y evitar los impactos más graves de las tormentas solares", concluye Barnard.

Referencia

Space Weather. We asked 144 experts in space weather about the risks of geomagnetic storms and other key topics in their field. Apollo Academic Surveys, July 25, 2023.