El módulo de aterrizaje InSight de la NASA logró enviar datos reveladores sobre el incremento en la velocidad de giro de Marte, antes de quedarse sin energía en diciembre de 2022. Ahora, un equipo de investigadores ha trabajado con esa información, aportando nuevos detalles sobre qué tan rápido gira el planeta y cuánto se tambalea. Sin embargo, aún no existe consenso científico sobre las causas que generan esta aceleración.

Los científicos de la NASA han realizado las mediciones más precisas jamás efectuadas de la rotación de Marte, detectando por primera vez cómo el planeta rojo se acelera debido a tenues oscilaciones en su núcleo de metal fundido. Los hallazgos, que se detallan en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature, se concretaron a partir de datos del módulo de aterrizaje InSight Mars de la agencia espacial estadounidense, que operó durante cuatro años antes de quedarse sin energía en el marco de su misión extendida, en diciembre del año pasado.

Mediciones precisas

Para determinar la velocidad de giro de Marte, los investigadores aprovecharon las características de uno de los instrumentos de InSight: el Experimento de Estructura Interior y Rotación, o RISE. Este dispositivo les permitió descubrir que la rotación del planeta se está acelerando en aproximadamente 4 milisegundos de arco por año: esto significa una reducción anual en la duración del día marciano de una fracción de milisegundo.

Aunque se trata de una aceleración sutil, a largo plazo podría estar marcando cambios más abruptos en la dinámica planetaria. Más allá de los datos obtenidos, los científicos no están seguros sobre la causa específica de esta modificación. Sin embargo, tienen algunas pistas: por ejemplo, podría estar originada por la acumulación de hielo en los casquetes polares o por el denominado “rebote posglacial”, un fenómeno en el cual las masas de tierra se elevan después de haber sido enterradas por el hielo. Este cambio en la distribución de la masa de un planeta puede hacer que se acelere levemente.

“Estamos buscando variaciones de solo unas pocas decenas de centímetros en el transcurso de un año marciano. Se necesita mucho tiempo y una gran cantidad de datos a acumular antes de que podamos ver estas variaciones y entender sus causas”, dijo en una nota de prensa el autor principal del nuevo estudio, Sebastien Le Maistre, científico del Observatorio Real de Bélgica.

Este video explica el funcionamiento la Red de Espacio Profundo de la NASA. Crédito: NASA/JPL-Caltech/YouTube.

Una red de antenas terrestres monitoreando el cosmos profundo

A principios de 2022, un equipo de investigadores españoles aplicó un nuevo modelo dinámico para intentar explicar la oscilación en el eje de rotación de Marte, buscando comprender las causas de su tambaleo. Ahora, los científicos estadounidenses enviaron una señal de radio al módulo de aterrizaje InSight, utilizando la Red de Espacio Profundo de la NASA: se trata de una estructura compuesta por múltiples antenas parabólicas gigantes, dispuestas en tres estaciones aproximadamente equidistantes en la Tierra.

Esta red permite descubrir los secretos de planetas, lunas y otros cuerpos en el espacio. En este caso, el instrumento RISE en InSight logró reflejar la señal enviada desde la Red de Espacio Profundo. Cuando los científicos recibieron la señal reflejada, pudieron buscar pequeños cambios en la frecuencia causados por el denominado efecto Doppler, el mismo fenómeno que provoca que la sirena de una ambulancia cambie de tono a medida que se acerca o se aleja. Los mínimos cambios observados permitieron determinar qué tan rápido gira el planeta: el próximo desafío será revelar las causas reales y concretas que provocan la leve aceleración detectada.

Referencia

Spin state and deep interior structure of Mars from InSight radio tracking. Sébastien Le Maistre et al. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06150-0