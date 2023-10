Una geóloga de la Universidad de Utrecht ha reconstruido una placa tectónica masiva y previamente desconocida que alguna vez tuvo un cuarto del tamaño del Océano Pacífico. Sus reliquias no sólo se encuentran en el norte de Borneo, sino también en Palawan, una isla en el oeste de Filipinas, y en el Mar de China Meridional.

Un equipo de geólogos de la Universidad de Utrecht en Países Bajos, dirigido por Suzanna HA van de Lagemaat, ha descubierto los restos de una enorme placa oceánica que existió hace unos 150 millones de años y que hoy está casi completamente sumergida en el manto terrestre.

Se trata de la placa Pontus, que ocupaba una cuarta parte del actual océano Pacífico y que fue empujada hacia abajo por otra placa en una zona de subducción intraoceánica.

Hundimiento de placas

La subducción intraoceánica es el proceso de hundimiento de una placa oceánica bajo el borde de otra placa oceánica, formándose los llamados límites convergentes entre placas. Este tipo de subducción ocurre cuando las placas tienen una densidad similar y se mueven en direcciones opuestas o convergentes.

La placa que se hunde, llamada placa subducida, se desliza por debajo de la otra placa, llamada placa suprayacente, y se introduce en el manto terrestre. La subducción intraoceánica genera una fosa oceánica, un arco de islas volcánicas y una cuenca tras-arco. Un ejemplo de subducción intraoceánica es la que ocurre entre la placa del Pacífico y la placa de Filipinas, que forma la fosa de las Filipinas y el arco de las islas Marianas.

Reconstrucción paso a paso del Ponto hasta hace 120 millones de años, y su posterior desaparición. Universidad de Utrecht.

Pangea fragmentado

La placa Pontus se formó cuando el supercontinente Pangea se fragmentó y dio lugar a dos grandes masas de tierra: Laurasia al norte y Gondwana al sur. Entre ellas se abrió un nuevo océano, el Tethys, que se comunicaba con el antiguo océano Panthalassa, el precursor del Pacífico.

En la región de transición entre ambos océanos, conocida como la zona de unión, se produjeron complejos movimientos de las placas tectónicas que dieron lugar a la formación y desaparición de varias placas oceánicas.

Una de estas placas era la Pontus, que se extendía desde el sur de Asia hasta América del Sur. Su nombre proviene del dios griego del mar, hijo de Gea (la Tierra) y Urano (el Cielo).

Terrenos exóticos

La placa Pontus se creó a partir de la separación de otras dos placas más antiguas, la Izanagi y la Farallón, hace unos 160 millones de años. Durante unos 10 millones de años, la placa Pontus fue la principal superficie oceánica del oeste del Panthalassa, hasta que empezó a ser consumida por otra placa más joven, la Kula, hace unos 150 millones de años.

La subducción de la placa Pontus fue tan rápida y profunda que apenas quedaron rastros geológicos de su existencia en la superficie terrestre. Las reliquias del Ponto no sólo se encuentran en el norte de Borneo, sino también en Palawan, una isla en el oeste de Filipinas, y en el Mar de China Meridional.

Estos fragmentos son conocidos como terrenos exóticos, ya que tienen una composición y una historia diferente a las regiones donde se encuentran actualmente.

Modelos y datos geofísicos

Para reconstruir la historia de la placa Pontus, los investigadores utilizaron modelos matemáticos de alta resolución que simulan los movimientos de las placas tectónicas y las corrientes del manto terrestre.

También analizaron datos geofísicos y geológicos de las regiones donde se hallan los restos de la placa Pontus. Así pudieron determinar su tamaño, forma, posición y evolución a lo largo del tiempo.

El descubrimiento de la placa Pontus es importante para comprender mejor la dinámica del sistema Tierra y su influencia en el clima, la biodiversidad y la distribución de los recursos naturales.

Además, ayuda a resolver algunos enigmas geológicos, como el origen de los volcanes del arco insular japonés o la formación del mar del Sur de China.

Referencia

Plate tectonic cross-roads: Reconstructing the Panthalassa-Neotethys Junction Region from Philippine Sea Plate and Australasian oceans and orogens. Suzanna H.A. van de Lagemaat, Douwe J.J. van Hinsbergen. Gondwana Research, 29 September 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.09.013