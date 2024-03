Descubren al delfín de río más grande de la historia

Un equipo de científicos ha descubierto en la Amazonía peruana los fósiles del delfín de río más grande de la Tierra. Era un pariente cercano de los delfines asiáticos y no de los delfines amazónicos que hoy habitan las aguas dulces de América del Sur.

Los paleontólogos han descrito una nueva especie de delfín de río que vivió en Perú hace unos 16,5 millones de años. Fue nombrado Pebanista yacuruna.

Según los investigadores, podía alcanzar los 3,47 metros de longitud, es decir, era el cetáceo de agua dulce más grande de la historia.

Curiosamente, P. yacuruna era un pariente cercano de los delfines del Ganges modernos de los ríos del sur de Asia, y no de los delfines amazónicos que hoy habitan las aguas dulces de América del Sur. Una descripción del antiguo delfín se publica en la revista Science Advances.

Ballenas dentadas

A lo largo del Cenozoico, las ballenas dentadas migraron repetida e independientemente desde los mares a ríos y lagos.

Los primeros en ocupar hábitats de agua dulce fueron representantes de un grupo polifilético de delfines de río: delfines del Amazonas (Iniidae), del Ganges (Platanistidae) y delfines de lago recientemente extintos (Lipotidae). El mismo grupo incluye delfines de La Plata (Pontoporiidae) que, además de estuarios de ríos, habitan en aguas marinas poco profundas.

Se supone que estas familias están relacionadas sólo lejanamente entre sí, pero como resultado de una evolución convergente, las especies que les pertenecen adquirieron características estructurales similares, incluidos picos alargados y ojos en gran medida reducidos.

Origen de los delfines

El origen de los delfines de río aún no se comprende bien. Por ejemplo, los paleontólogos conocen varios parientes antiguos de los delfines del Ganges, pero todos vivían en los mares.

Por lo tanto, se desconoce dónde y cuándo exactamente estos cetáceos colonizaron las masas de agua dulce. Una situación similar se ha desarrollado con los delfines amazónicos.

Solo uno de sus parientes fósiles, Ischyrorhynchus vanbenedeni del Mioceno argentino, habitaba ecosistemas de agua dulce; el resto eran marinos (además, se conocen varios fósiles no descritos que se atribuyen a representantes de agua dulce del grupo Iniidae).

Aclaración evolutiva

Un equipo de paleontólogos dirigido por Gabriel Aguirre-Fernández, de la Universidad de Zúrich, ha logrado llenar uno de los vacíos en la historia evolutiva de los cetáceos de agua dulce.

Los investigadores se centraron en un cráneo fósil de un delfín con pico alargado, que fue descubierto en la región de Loreto en Perú en 2018. La edad del hallazgo fue de unos 16,5 millones de años, lo que corresponde al final del Mioceno temprano.

En aquella época, el territorio de Loreto, como toda la Amazonía Occidental, estaba ocupado por el vasto ecosistema de agua dulce-salobre de Pebas. Era un enorme lago o una serie de lagos y estaba habitado por una variedad de peces, tortugas y cocodrilos.

El análisis de la estructura del cráneo mostró que su dueño era un delfín de río de la familia Platanistidae. Tenía una relación de hermana con los modernos delfines del Ganges del género Platanista, que habitan en los ríos del sur de Asia.

Al mismo tiempo, otros representantes extintos de la familia Platanistidae eran parientes más lejanos. Los descubridores dieron al antiguo delfín del Perú el nombre de Pebanista yacuruna. El nombre genérico de la nueva especie se deriva de las palabras "Pebas" y Platanista, y el nombre específico hace referencia al mítico pueblo acuático de la Amazonía peruana.

El mayor cetáceo

El cráneo de P. yacuruna alcanza los 69,8 centímetros de longitud. Y la longitud corporal total de esta especie, según los cálculos de los autores, osciló entre 2,81 y 3,47 metros. En comparación, los delfines de río modernos más grandes crecen sólo hasta 2,5 metros.

Así, P. yacuruna fue el cetáceo de agua dulce más grande de la historia. Es probable que el antiguo delfín de río alcanzara su notable tamaño debido a que vivía en el vasto y rico ecosistema de Pebas, así como como resultado de la competencia con los cocodrilos locales, como los gaviales de diez metros de largo del género Gryposuchus.

Aguirre-Fernández y sus coautores señalan que en el Oligoceno y el Mioceno, los representantes de la familia Platanistidae estaban muy extendidos en los mares y océanos del mundo. Al menos en el sur de Asia y América del Sur, colonizaron masas de agua dulce de forma independiente.

Pioneros de aguas dulces

Posteriormente, los platanístidos marinos comenzaron a extinguirse, probablemente debido a la competencia con otros grupos de ballenas dentadas, pero los representantes de la familia en ríos y lagos lograron sobrevivir por más tiempo: hasta el Mioceno Medio en América del Sur (varios huesos fragmentados de Colombia y Perú, atribuidos a parientes de los delfines del Ganges, se remontan a este período) hasta el día de hoy en Asia.

El estudio también sugiere que los miembros de la familia Platanistidae fueron los primeros delfines en colonizar las aguas dulces de América del Sur. Esto ocurrió a más tardar a finales del Mioceno temprano. Posteriormente, a finales del Mioceno, los delfines de la familia Iniidae entraron en los ríos y lagos de América del Sur, que viven aquí hasta el día de hoy.

Referencia

The largest freshwater odontocete: A South Asian river dolphin relative from the proto-Amazonia. Aldo Benites-Palomino et al. Science Advances, 20 Mar 2024, Vol 10, Issue 12. DOI:10.1126/sciadv.adk6320