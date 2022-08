Les Festes Populars i Patronals d’Albuixech són, com diu l’alcalde de la localitat, José Vicente Andreu Castelló, «dies per sortir al carrer» i «dies de fer poble».

Amb eixe objectiu, el programa d’actes pensat tant pel consistori com per les agrupacions socials promet no defraudar a cap persona del veïnat, ja que les activitats són propostes consolidades o que evoquen les tradicions locals i d’altres ben originals, com explica la regidora de Cultura, Festes i Turisme, Marta Ruiz.

Així, com ja és costum al municipi de l’Horta, les festeres del Crist, els xiquets i xiquetes de Sant Vicent, els festers de la Mare de Déu, les filles de Maria i els festers del Rosari assumeixen una part fonamental del calendari festiu d’Albuixech, que enguany ret homenatge a un personatge il·lustre i estimat per tota la població: Ramón Santaeulalia, més conegut com «Mariano, el dels bous».

Des del passat 15 d’agost i fins al proper 3 de setembre, els esdeveniments es succeeixen sense descans a cada racó d’Albuixech, destacant la Cavalcada del Pregó i espectacle pirotècnic esta mateixa vesprada, l’Ofrena a la Mare de Déu d’Albuixech el 26 d’agost a les 20:00 hores o, entre altres, l’homenatge a Nino Bravo a càrrec de Serafín Zubiri el dissabte, 3 de setembre.

L’activitat física també s’obre pas a l’agenda local amb la Setmana Esportiva, que s’acomiada hui de les seues activitats, entre les que no han faltat tornejos d’escacs, parxís, truc i dominó, així com un circuit de callistenia o competicions de futbol o bàsquet, entre altres.

Programa d’actes

La festivitat del Crist arriba demà, 21 d’agost, amb una missa solemne en honor al Santíssim Crist de la Misericòrdia a les 12:00 hores, tot seguit d’una processó, sopar popular, mascletà nocturna i l’actuació de l’orquestra People Band.

Pel que fa a les Filles de Maria, el repartiment de bollets es produirà el 24 d’agost i el dia gran es celebrarà el dilluns següent.

El 29 d’agost començarà amb una sorollosa despertà i, després de la missa en honor a la Inmaculada Concepció i les disfresses, el dia conclourà amb una macro-discomòbil i una xaranga a les 06:30 hores.

Els festers del Rosari no es queden enrere, ja que han preparat per al 30 d’agost una jornada d’allò més completa amb mascletà a càrrec de la pirotècnica Hermanos Caballer, processó, orquestra, discomòbil i xaranga.

La Nit de Paelles porta el nom del festers de Sant Ramón el dimecres, 31 d’agost, i els xiquets i xiquetes de Sant Vicent gaudiran de les seues activitats l’1 de setembre, amb una «TikTok Party» inclosa.

Per últim, els festers de la Mare de Déu tancaran la festa el 2 de setembre, no sense haver gaudit abans d’una gran paella el 27 d’agost.

I és que, després de dos anys difícils, Albuixech es torna a fer gran amb les seues Festes Populars i Patronals.