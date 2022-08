Picassent es prepara per viure les Festes Majors de 2022 amb l’entusiasme propi d’una celebració plena i sense restriccions després de l’obligat parèntesi pandèmic. Tradició i cultura van de la mà estos dies per brindar als picassentins i picassentines, així com a tots aquells i aquelles que visiten el municipi estos dies. Concretament, deu dies de festa intensa amb un marcat accent local, ja que com és habitual es compta amb la participació d’associacions de la localitat.

I és que, en esta ocasió la localitat està d’enhorabona perquè estrena un nou recinte: el Refugi Cultural, un espai multidisciplinari que serà inaugurat el mateix dia 1 de setembre a les 19:30 hores en un acte amb el qual es donarà el tret d’eixida a les Festes.

A continuació, es presentarà el llibre «El Cant de la Carxofa: patrimoni de Picassent», obra de la documentalista picassentina Eloina Hernández Doria i que compta amb les il·lustracions d’Alberto González Álvarez.

D’esta manera, fins al 10 de setembre, la ciutadania omplirà els carrers, places i llocs més emblemàtics de Picassent per a compartir i viure unes festes ben arrelades en honor a la patrona, la Mare de Déu de Vallivana —coronació de la qual es compleixen enguany 65 anys—, i al Santíssim Crist de la Fe. Les misses de campanya, trasllats, processons i el Cant de la Carxofa marcaran els dies grans, el 8 i 9 de setembre, amb actes previs com són l’Ofrena de flors a la Verge el dia 7 i la Romeria al Santíssim Crist de la Fe el dissabte, 3 de setembre.

Durant estos dies hi haurà temps per a viure diferents espectacles, com per exemple el concert dels Mojinos Escozíos, els quals actuaran juntament amb la Banda Simfònica de la Societat Artístico Musical el dissabte, 3 de setembre, a les 23:30 hores en el pàrquing del poliesportiu municipal. A més a més, cal destacar el concert del 6 de setembre «Quererte a ti», un homenatge a Camilo Sesto amb les actuacions de Paco Rojo i Roko, acompanyats per la Societat Musical l’Om, així com també l’actuació de la companyia Mayumaná el dimecres, 7 de setembre, a les 23:00 hores.

Com a colofó de les grans actuacions estarà el grup musical «La Oreja de Van Gogh» en concert el 10 de setembre a les 23:00 hores en el pàrquing del poliesportiu. Altres actes ja habituals del programa són l’actuació del Grup Cultural Ball de Bastonots el diumenge, 4 de setembre, a les 23:00 hores i el correfocs el divendres dia 2 a la mateixa hora a càrrec de l’associació Dimonis de la Dalla.

Llibre de les Festes Majors

Des del 25 d’agost i fins esgotar les existències, la ciutadania pot recollir a l’Ajuntament de Picassent i a la Casa de Cultura el Llibre de les Festes Majors, una publicació que recull a més de la programació d’actes, diversos articles sobre la història de Picassent adreçada a les campanes de les esglésies picassentines, l’autor dels quals es Pau M. Sarrió Andrés. Així també, l’Escola Municipal de Teatre és protagonista amb l’article redactat per Jesica Fortuny Marzo que repassa el passat, present i futur d’esta entitat. Una altra de les publicacions que figuren versa sobre els goigs a la Mare de Déu de Vallivana: poesia, imatge i música de l’autor Joan Carles Gomis Corell.

Per últim, Eloina Hernández Doria presenta el seu article «Història d’una Torre», una restauració que parla sobre els treballs de recuperació que s’han realitzat recentment a la Torre d’Espioca de Picassent, un emblema excepcional del patrimoni local. A partir de l’1 de setembre, el llibre també podrà recollir-se a l’Escola d’Adults.

Programació per a tots i totes

Els més menuts i menudes podran disfrutar del típic concurs de farolets, dels parcs aquàtics i atraccions infantils, a més de l’espectacle «El reino del León», durant les festes locals. També del concurs de carrosses i la cavalcada, que tindrà lloc el 4 de setembre i omplirà d’alegria i color els carrers del municipi. També hi haurà temps per a reprendre les tradicions a través del taller de farolets i de pilota dolça, un dolç típic d’estes festes, i del concurs, que compta any rere any amb més inscripcions. Tota la programació d’actes pot consultar-se al web www.picassent.es.

Salutació institucional

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, fa una crida a la participació en tots els actes programats: «És moment de deixar-se portar pels atractius de les Festes Majors i tornar a posar en valor, després de dos anys de parèntesis per la irrupció de la pandèmia del coronavirus, esta celebració tan arrelada al nostre municipi».

Per la seua banda, el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, afirma que «som el Picassent del segle XXI que viu la festa i, com a bon poble mediterrani, prenent com a escenari principal el carrer». «Per això», destaca, «estos dies carrers i places seran els escenaris de reunió per a assistir als actes religiosos i lúdics amb una programació variada per a tots els públics en la qual també són presents els col·lectius i les associacions del municipi, el motor social que dona vida a Picassent, nexe d’unió entre la ciutadania».