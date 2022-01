La influencer Tamara Gorro y el futbolista Ezequiel Garay rompen su relación. Tras doce años de noviazgo la pareja ha puesto punto y final a su historia.

Tamara Gorro lo ha comunicado a través de su red social. Conmocionada y entre lágrimas ha publicado un vídeo que ha titulado "Gracias por estos doce años". "Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", asegura.

Y es que la famosa espera que puedan retomar su relación en el futuro. De hecho, no han iniciado los trámites para divorciarse. Eso sí, Gorro ha desvelado que llevan varios meses viviendo juntos sin ser pareja y que van a comenzar a separarse.