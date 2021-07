En artículos anteriores hemos ensalzado la facultad de algunos alimentos para facilitar la pérdida de peso. Estos productos son complementarios, y no sustitutivos, de la dieta y el ejercicio, pero no por ello debe desdeñarse el rol que desempeñan en la celebérrima "operación bikini", un ritual que muchos inician estas vacaciones de verano. El más reciente de estos alimentos adelgazantes es obra del supermercado Mercadona, que desde el martes 20 de julio comercializa aguas de sabores bajas en calorías y sin conservantes ni edulcorantes.

Las aguas de sabores son un magnífico sucedáneo temporal de los refrescos, batidos y bebidas alcohólicas, tan contraproducentes para quienes desean reducir su masa corporal.

El polivalente jengibre

Otra opción que se está consagrando en la dieta mediterránea por sus incontables cualidades es el jengibre, una planta con un regusto y una fragancia picantes, y un potente matiz cítrico y refrescante. Este alimento proviene de la medicina tradicional del sureste asiático, pero se ha extendido gracias a la globalización. Tanto es sí que sus principales productores no son solo países orientales, como China o India, también occidentales, como Jamaica.

Pero las propiedades del jengibre son más que nutricionales: son medicinales. En el artículo científico Ginger and Its Constituents: Role in Prevention and Treatment of Gastrointestinal Cancer (2015), de Sahdeo Prasad, se sostiene que se necesitan "productos derivados de fuentes naturales, considerados seguros y asequibles". Como el jengibre. "Estudios experimentales demuestran que el jengibre y sus componentes activos ejercen actividades anticáncer contra el cáncer gastrointestinal", asegura el estudio.

El jengibre y la diabetes

También los diabéticos pueden beneficiarse de los efectos del jengibre. En el informe de caso Successful Management of Type 2 Diabetes with Lifestiles Intervetion (2013), de tres investigadores de la Universidad de Viena, se prueba que el jengibre "puede reducir la glucosa sanguínea y los niveles de glucosa, así como mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir el serum total del colesterol y del TG, y disminuir la inflamación reduciendo el CRP y los niveles PGE en pacientes de diabetes tipo 2". Para conocer más detalles de este informe, se recomienda ver el vídeo Is Ginger Beneficial in a Diabetic Diet, de la página web Nutrition Facts.