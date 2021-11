Implantar desfibriladores en instalaciones deportivas, impulsar la formación en recuperación cardiopulmonar (RCP) para saber reaccionar ante una parada cardíaca, concienciar sobre la importancia de los chequeos cardiodeportivos para detectar posibles patologías silenciosas y establecer un registro oficial de casos de muerte súbita. Estas fueron las demandas que formularon destacados cardiólogos y deportistas que se reunieron en la VI edición del Congreso Nacional contra la Muerte Súbita, organizado por la Fundación Quaes y por la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7.

"En España se producen anualmente unos 30.000 casos de muerte súbita, un evento devastador para las familias, especialmente cuando afecta a personas jóvenes y aparentemente sanas», apuntó la doctora Alicia Maceira, cardióloga y voluntaria en la Fundación Quaes, que ejerció de presentadora del encuentro. Durante el congreso, que se retransmitió por streaming, desde la sede de la Fundación Quaes ---impulsada por Ascires Grupo Biomédico--, cardiólogos como los doctores Araceli Boraita, representante de la Fundación Española del Corazón (FEC); Esther Zorio, coordinadora de la Unidad de Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia; María Dolores Masiá, del Hospital San Juan de Alicante y miembro destacado del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología, y Pablo Jorge Pérez, miembro del Grupo de Trabajo de RCP de la Sociedad Española de Cardiología, analizaron las últimas estrategias en la prevención, a la vez que diversos deportistas compartieron valiosos testimonios. Por ejemplo, Germán Baena relató cómo con solo 17 años sufrió una parada cardíaca en pleno partido de fútbol, que pudo superar gracias a la rápida actuación de las personas de su entorno.

Deportistas de élite

Por su parte, el excapitán del FC Barcelona de Balonmano, Víctor Tomás, explicó lo que supone tener que dejar el deporte profesional por una cardiopatía. Los tenistas Carla Suárez, Tommy Robredo y Guillermo García López, la médica y medallista paralímpica Susana Rodríguez Gacio, el entrenador Víctor Sánchez del Amo y el exciclista profesional Luis Pasamontes fueron otros deportistas destacados que participaron en la cita.

Baena subrayó la importancia de no dejar solo a un deportista que durante un partido o entrenamiento comienza a tener síntomas: "En octubre de 2016 empecé a sentirme mal en un partido de fútbol y un entrenador me acompañó al baño, donde perdí el conocimiento y entré en parada cardiorrespiratoria. (…) Si no llega a venir conmigo, no me hubieran encontrado hasta como mínimo 15 minutos después, cuando hubiera sido demasiado tarde", insistió.

Equipamiento y chequeos

Contar con un desfibrilador y saber cómo actuar es clave para salvar vidas, como enfatizó la doctora Boraita: "En el deporte el 93% de los casos de muerte súbita son presenciados. Esto es crucial porque significa que podemos tratarlos al instante. Pero desde el síncope hasta que los observadores actúan pasan casi cinco minutos y hasta que empiezan con las maniobras de RCP pasan otros 5 minutos". Un tiempo excesivo que explica que un porcentaje elevado de estos casos acabe en un desenlace fatal. "En mayores de 35 años, la causa más habitual de muerte súbita es la enfermedad coronaria y, por ello, los cardiólogos insistimos en la prevención cardiovascular. En menores de 35 años son las enfermedades que afectan al músculo cardíaco, al tejido de conducción y las anomalías coronarias congénitas las causas más frecuentes de muerte súbita", recordó la doctora Maceira.

La clausura del encuentro corrió a cargo del presidente de la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7, José Durán, cuyo hijo falleció a causa de una parada cardiorrespiratoria durante un partido. "La sociedad puede cambiar el destino de muchas personas", recordó en alusión a las medidas de prevención pendientes de implantarse de manera generalizada.

Fundación Quaes

Fundación Quaes es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. La vocación de esta organización, impulsada por Ascires Grupo Biomédico, es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico y los profesionales de la sanidad. La entidad, desde su área social sanitaria, colabora con más de 85 asociaciones de pacientes de toda España.

José Durán #7

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 (AEMS) trabaja para promover la investigación de esta enfermedad y concienciar sobre la necesidad de reducir la muerte súbita mediante la cardioprotección de todo tipo de espacios.

La asociación fue fundada a raíz del fallecimiento de José Durán Guarasa, joven deportista que falleció de muerte súbita a los 15 años mientras jugaba un partido de fútbol. Sus líneas de actuación incluyen el asesoramiento a familias y el desarrollo de proyectos relacionados, así como la donación de desfibriladores para espacios públicos.