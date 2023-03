En su origen, ‘Resident Evil 4’ surge como una exclusiva para Nintendo GameCube englobada en una asociación que se denominó "Capcom Five". En sus términos se fijaba que la empresa japonesa desarrollaría cinco juegos exclusivos para la consola cúbica, acuerdo que no se cumplió. En total se publicaron cuatro juegos y la exclusividad duró menos de lo esperado, pero sin duda la cuarta entrega numerada de la serie de terror fue su producto más destacado. Lanzado en 2005, reinventó la franquicia al abandonar los ángulos de cámara fijos y localizar la imagen sobre el hombro del protagonista. Supuso una enorme innovación para la época, ya que permitía disparar libremente, explorar los escenarios de una forma más dinámica y exponía muchos más enemigos en pantalla.

En realidad, ‘Resident Evil 4’ fue la entrega que cambió el sentido de la serie hacia territorios más orientados a la acción, introduciendo secuencias que se alejaban del terror claustrofóbico marca de la casa. La audacia de Capcom a la hora de transformar el horror de supervivencia en un producto reorientado a la acción supuso un verdadero éxito. Varias generaciones después, el clásico se mantiene como uno de los exponentes más memorables de la industria de los videojuegos. Ahora nos llega una modernización del clásico que reformula ligeramente su historia y, que, a pesar de contar con imborrables momentos de acción, amplifica la sensación de terror macabro y oscuro que caracteriza a la franquicia.

Un forastero en la España rural

Seis años después del incidente de Raccoon City, Leon Scott Kennedy ya no es el policía novato de ‘Resident Evil 2’. Ahora, es un agente encubierto que tiene la tarea de rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente del gobierno de los EE. UU., que ha sido secuestrada por un culto de oscuras intenciones. Solo y perdido en un pueblo de la España rural, Leon se enfrentará a enemigos más inteligentes y feroces que los zombis de Raccoon mientras descubre que las cosas no son tan simples como parecen. Seguramente el agente especial no esperaba una calurosa bienvenida, pero el recibimiento ha resultado peor que cualquier cosa que hubiera imaginado: los hostiles habitantes están infectados por un parásito llamado “Las Plagas”, que es capaz de controlar sus mentes.

Al más puro estilo ‘Resident Evil’, te enfrentarás a hordas de agresivos enemigos y gigantescos monstruos mutados en perturbadores escenarios que se apoyan en un aterrador diseño de sonido. En general, la revisión aporta tanto escenarios como iluminación y ambientaciones aún más terroríficas y repletas de detalle. En la relación de novedades también podemos apuntar que el personaje principal ahora tiene la posibilidad de actuar con el cuchillo con un rango más amplio. Con esto puede bloquear algunos ataques específicos, así como acabar más rápido con los enemigos tirados en el suelo. Lo mismo ocurre con los ataques sigilosos, que permiten a Leon acabar con algunas amenazas de modo discreto y reducir las hordas de contrincantes en escenarios, que también se perciben más amplios que el original y con nuevas alternativas de movimiento.

Otra diferencia destacable es que, en el remake, se pueden destruir algunos objetos del entorno respondiendo de forma más natural a las acciones de los jugadores. El título también aporta una mayor orientación a la exploración en las áreas de juego, donde se pueden encontrar artículos que posteriormente podemos vender al “Buhonero” para mejorar armas o comprar los elementos que ofrece este enigmático personaje y cuyo uso correcto resulta crucial para superar la aventura. Pero relájate, todavía se recolectan pesetas de los cuerpos de los oponentes e incluso hay pólvora, que debe mezclarse para crear munición.

¿El mismo juego? No exactamente...

La configuración técnica de nueva generación despliega una ambientación más oscura que la original, aportando un tono más aterrador y una utilización más certera, tanto de las sombras, como de los reflejos para incrementar la sensación de opresión en los escenarios, donde se prodiga el sentimiento de soledad y el miedo de no conocer qué horror aguarda tras cada esquina. Para resaltar realmente el concepto de 'terror' y de ‘personas controladas por la locura', todos los enemigos han sido completamente rediseñados con técnicas adaptadas a la actual generación en base al nuevo RE Engine, que también ofrece modelados de estreno en personajes como Leon, Ada, Luis Sera y Ashley. Tampoco se echan en falta algunas de las localizaciones más memorables del original, como las renovadas y extremadamente detalladas versiones del castillo de Salazar o la icónica secuencia inicial que transcurre en el todoterreno de la Policía Nacional.

La realidad es que, por muy contentos que estemos por volver a jugar uno de los mayores clásicos de la historia de los videojuegos -que lo estamos-, un simple lavado de imagen no parece lo más indicado para tan magna ocasión. Por fortuna y aunque la entrega resulte extremadamente fiel a los escenarios, eventos y sucesos del original, la nueva versión no deja de acumular novedades en cada sector. Por ejemplo, aunque los enemigos se parecen mucho a sus contrapartes de hace 18 años, es sencillo comprobar como algunos infectados parecen tener una evolución más agresiva del parásito y, en general, los aldeanos tienden a transformarse más a menudo que en el material de origen, equilibrando la configuración en base al nuevo sistema de combate, del cual nos ocupamos a continuación.

Por supuesto, también hay emocionantes combates que no dejan de resultar familiares, pero con un sistema de lucha, que para satisfacción general es capaz de generar una jugabilidad tan sólida y refinada como puedas imaginar. Por mucho que creas que, a día de hoy, el original aguanta muy bien con su sistema de combate, es innegable que el aroma contemporáneo de la remodelación ofrece una jugabilidad muy superior, más curtida. Simplemente deliciosa.

Ligeras diferencias de tono y algunos detalles de la trama

En contraparte con el clásico la experiencia gana diversidad en los ataques y requiere un mayor uso de nuevas mecánicas, como esquivas, paradas e incluso sigilo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención son las nuevas mecánicas con cuchillo. Las acciones se producen muy rápido y demandan un tono intenso, pero no puedes abusar constantemente de esta característica, ya que tiende a romperse con un uso excesivo. Otro elemento que seguramente hará felices a los jugadores es el regreso del sistema de desmembramiento. Dependiendo del golpe propinado, los enemigos pueden perder alguna parte de su cuerpo y sufrir daños de una forma más realista. También hay otros elementos de estreno, como un cofre para acumular arsenal, algo que evita tener que vender armas, acceso rápido al equipamiento para ganar algo de tiempo, un menú de inventario y cantidad de objetivos secundarios.

En general, la reinterpretación del juego es más sobria y menos festiva, algo que demuestra un Leon más atrevido y serio, o incluso un Ramón Salazar con una postura menos caricaturesca y algo más acorde con lo que siempre ha merecido. Incluso la progresión de la campaña, con marcadores de objetivos, es ligeramente diferente. Es decir, en la pantalla de resumen al final de cada capítulo se enumeran las misiones secundarias del sector que nos servirán para acumular un dinero que el "Buhonero" nos cambiará por bonificaciones y equipo. Todo esto incrementa la sensación de frescura para un juego que realmente se ha reconstruido según los nuevos estándares.

La importancia de gestionar bien los recursos

‘Resident Evil 4’ basa sus acciones en la superposición de secuencias de tensión y es increíble comprobar a qué nivel funciona todavía. Como venimos comprobando, el título de terror no carece precisamente de elementos inéditos, pero también ha respetado ciertos aspectos originales, principalmente la exigencia de acceder constantemente al menú para gestionar recursos y elementos de recuperación. Pero precisamente es este aspecto donde el formato ha logrado transmitir esa sensación de supervivencia durante casi dos décadas. No tienes forma de escapar, o te enfrentas a las amenazas y usas los recursos con acierto o verás como caes en sangrientas circunstancias. Esto tampoco ha cambiado.

La representación en pantalla que ofrece el remake de ‘Resident Evil 4’ es inapelable. Todas las texturas reproducen elementos de muy alta calidad, los modelados 3D son impecables y el uso de la iluminación es espectacular, más si cabe combinado con la linterna de Leon mientras se crean sombras en tiempo real. Pero esto es lo que esperábamos, ¿verdad? Lo que realmente sorprende es el nivel y trabajo invertido en los pequeños detalles que definen un producto, como, por ejemplo, la fidelidad de nuestras queridas pesetas o la simple representación de las ropas de los infectados.

Conclusiones

No solo estamos hablando de uno de los juegos más importantes de todos los tiempos, sino también uno de los más grandes de una serie históricamente muy valorada. Por fortuna, el nuevo ‘Resident Evil 4’ conserva la esencia del juego original al tiempo que presenta una configuración general moderna, una historia reimaginada y gráficos vívidamente detallados para hacer de este, el juego de terror de supervivencia definitivo donde la vida y la muerte, el terror y la catarsis se cruzan en sus propios términos. Además de acción, tanto los amantes de la franquicia como los nuevos jugadores pueden esperar una versión repleta de horrores y una generosa cantidad de momentos de tensión. ‘Resident Evil 4 Remake’ extiende y amplía esta nueva época dorada de Capcom, logrando elevar el icónico episodio a un nivel que roza la perfección e incluso se codea con ella.