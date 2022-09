El director de cine Fernando León de Aranoa ha presentado oficialmente este sábado en el Festival de Cine de San Sebastián el documental 'Sintiéndolo mucho', una cartografía abierta de Joaquín Sabina. La narración abarca un arco temporal de 13 años en la vida del cantante, con el sentido del humor y la defensa de la vida canalla como ejes del viaje. En el encuentro con los periodistas durante la presentación, Sabina ha desgranado pequeños detalles del recorrido, asegurando que trabajar con amigos es un placer de la vida y declarándose admirador incondicional de León de Aranoa. "No me gusta el conflicto y el desamor, es que sin conflicto y sin desamor no se pueden escribir canciones", ha matizado el cantante.