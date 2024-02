La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reunida esta mañana en Ferraz, ha decidido por unanimidad solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta de diputado al Grupo Socialista por la implicación de uno de sus asesores en su etapa de ministro, en el cobro de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia. "No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos..., pero, a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que existe responsabilidad política, por ello esperamos que entrega se produzca en próximas 24 horas y así se lo henos comunicado", ha anunciado la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña. Por otra parte, el Grupo Socialista registrará "de manera inmediata" una comisión de investigación en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas durante la pandemia.