Zschimmer & Schwarz España participa en dos mesas redondas incluidas en el programa de la feria científica, tecnológica y de innovación Destaca, de mañana jueves, 17 de noviembre. Así, de 9.30 a 11.00 horas, el gerente y director global de la división Industrial Specialities de la firma, Carlos Vivas, participa en la mesa de diálogo en torno a la optimización de recursos naturales y circularidad de las materias primas, junto a otros expertos como el jefe de Seguridad y Medio Ambiente del puerto de Castelló, Luis Oria; el chief mining officer en Tolsa, Rafael González; el responsable de servicio de Reciplana Recuperacions, José Carlos Seguer; el catedrático de Hidrogeología de la UJI, Ignacio Morell; el responsable de Portural MCS, Miguel Caldeira; y la representante de la Escuela de Cadetes de la Policía de Colombia, Nubia Edith Céspedes.

Innovación y sostenibilidad

Vivas hablará en su intervención a cerca de la innovación y la sostenibilidad como los ejes principales que marcan la estrategia de Zschimmer & Schwarz. «La escalada de precios y la compleja situación actual afectan con dureza a la economía global, pero aun así no nos planteamos dejar de lado nuestras estrategias de sostenibilidad, sino apoyarnos en la innovación para buscar soluciones eficientes y respetuosas con el medioambiente», indica Vivas. «Un ejemplo de ello se puede encontrar en el desarrollo de aditivos para cerámica que permiten optimizar el proceso de producción y, de este modo, contribuyen al ahorro de recursos y de energía. O el de aditivos para la industria agroquímica con los que se pueden mejorar los fertilizantes, aumentando la eficiencia y productividad de los cultivos», según señala el responsable de la firma.

En su opinión, «la química es esencial para numerosas industrias, como el tratamiento de aguas, agroquímica o la de papel y cartón, ya que ayudan a las empresas a avanzar hacia un desarrollo sostenible». «Además, es una industria comprometida con la sostenibilidad y la economía circular, que tiene claro que lo que no sea sostenible, en un futuro muy próximo, no existirá».

Por la tarde, de 17.40 a 19.00 horas, tendrá lugar un nuevo foro de diálogo, que versará sobre el clúster cerámico, hoy y mañana, en el que tomará parte el gerente de Zschimmer & Schwarz España, Pedro Hernández. La mesa, moderada por el catedrático de la Universitat Jaume I Xavier Molina, contará con otros participantes, como la directora general de Internacionalización en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Mª Dolores Parra; el doctor en Ciencias Químicas de la Universitat Jaume I y director de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (ITC-Aice), Gustavo Mallol; así como el director global de producto inkjet y director general adjunto de Efi Cretaprint, Fernando Tomás.

Crisis energética

Hernández analizará la crisis energética en el sector cerámico y sus posibles soluciones. Y es que la escalada de precios de la energía está afectando con dureza al sector cerámico, amenazando la pérdida de competitividad. En este sentido, para Zschimmer & Schwarz, «la solución pasa por la investigación y la innovación, necesarias no solo para paliar el actual problema del gasto energético, sino también para ser más competitivos en el mercado».

En su caso, uno de los focos de investigación en lo que se refiere al sector cerámico es el desarrollo de productos que ayuden a mejorar el ahorro energético, al consumir menos agua en su producción y aumentar la resistencia mecánica de los productos intermedios. «Ya estamos viendo buenos resultados en el uso de estas innovaciones», asevera Hernández.

Otra de las cuestiones tratadas por Hernández será cómo afecta la normativa europea sobre el medioambiente al clúster cerámico. Actualmente, la legislación europea para la protección del medioambiente es muy rígida con respecto a la de Estados Unidos o Asia. Esto preocupa a las empresas del clúster cerámico, que no pueden ser competitivas fuera de Europa. El motivo es que, pese a las mejoras puestas en marcha por numerosas compañías, entre ellas Zschimmer & Schwarz, para reducir las emisiones de carbono, aún no son suficientes para alcanzar los objetivos marcados. «Hoy se habla del hidrógeno verde como energía del futur,o pero esta alternativa aún se enfrenta a retos importantes y no está lista para hacer un uso masivo de ella. Otra opción serían los biocombustibles, pero por el momento se están produciendo poco», indica el responsable de Zschimmer & Schwarz España.

Desde el Grupo Zschimmer & Schwarz consideran la innovación como el pilar irremplazable para hacer frente a los retos que afronta el sector. Este valor está profundamente arraigado en la compañía química, que invierte diez millones anuales en innovación para ser más sostenibles y eficientes, cuenta con departamento propio global y, a nivel local, mantiene acuerdos con institutos y centros de investigación.