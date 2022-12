Tots els veïns de Vila-real que encara no hagen comprat els regals per a Nadal o no tenen clar què poden adquirir tenen des d'aquest divendres l'oportunitat d'agafar idees i trobar allò que busquen a la Fira del Regal, una inèdita mostra comercial que estarà instal·lada (i molt ben engalanada) fins el diumenge a la planta baixa del Gran Casino.

En aquesta primera edició de la Fira, organitzada per la Unió de Comerç a Vila-real (Ucovi), 15 establiments adherits a aquesta associació apropen els seus expositors als ciutadans, amb una oferta de productes molt variada, "que va des d'alimentació, complements, moda, bijuteria, plantes o joguets", explica Tere Esteve, tècnica d'Ucovi. Davant l'expectació que ha despertat la Fira, ni el Pare Noel ha volgut perdre's aquest divendres per la vesprada la inauguració i ha tret més d'un somriure als grans i menuts que s'han apropat al Gran Casino. L'objectiu, evidentment, no és altre que "promocionar el comerç local i de proximitat" en aquesta campanya nadalenca, que sempre és molt important per a l'economia anual de les tendes de barri. Sorteig d'un aparador A més, comprar aquest Nadal als xicotets comerços de Vila-real pot tindre premi (i quin premi), ja que tots els clients que realitzen una compra als establiments adherits a Ucovi (no hi ha un import mínim) tindran l'oportunitat d'emportar-se un aparador ple de productes, valorats en més de 2.000 euros. El sorteig es farà el 9 de gener. Concentrar-ho tot en un únic espai durant menys temps La representant d'Ucovi detalla que, aprofitant el conveni que tenen amb l'Ajuntament o les subvencions de Conselleria, enguany se'ls havia ocorregut juntar una part del múscul comercial de Vila-real en un únic espai. "Molts comerciants ens diuen que la Fira de Nadal, que se sol estendre fins després de Cap d'Any, se'ls fa massa llarga pels dies que han d'estar allí amb les seues parades. Per això, hem pensat de concentrar-ho tot en un lloc més reduït durant el cap de setmana abans de Nadal, que es quan la gent sol fer més compres", desgrana Esteve. Si tot va bé, la intenció de l'associació és que aquesta fira vinga per a quedar-se i es repetisca en els propers anys. "Volem que la gent sàpiga tots els Nadals que on millor que anar a comprar un regal que a la Fira del Regal", conclou Esteve.