Vila-real tindrà, finalment, festa de carnaval. I és que, malgrat que la Comissió de Penyes va renunciar dies enrere a organitzar l'esdeveniment, la regidoria de Joventut que encapçala l'edil Anna Vicens, en col·laboració amb l'àrea de Festes i al seu capdavant Diego Vila, ha decidit preparar la cita, la qual no es va celebrar els anys 2021 i 2022 a conseqüència de la crisi sanitària originada per la pandèmia de la covid-19.

El Carnestoltes tornarà a incloure l'habitual cercavila de disfresses i una discomòbil, a més d'iniciatives solidàries per a col·laborar amb l'associació d'ajuda als xiquets amb càncer Aspanion-Pintando el camino en rosa. Així, l'Ajuntament de Vila-real, en diàleg amb la Comissió de Penyes, ha programat diferents activitats per a la vesprada-nit del dissabte, 18 de febrer.

Inici des de la plaça Bayarri

La celebració arrancarà a les 17.00 hores en la plaça Bayarri, on es concentraran els participants, abillats amb divertides disfresses, per a participar en la cercavila amenitzada amb la música de les xarangues locals Reality Show i Vakalenta. El canvi d'ubicació es fonamenta en el fet que a la plaça Major hi haurà una celebració medieval. A les 18.00 hores s'iniciarà el recorregut pels carrers de la ciutat, que finalitzarà en l'avinguda Grècia amb una discomòbil.

El Carnestoltes d'enguany tindrà un caràcter solidari perquè l'associació d'ajuda als xiquets amb càncer Aspanion-Pintando el camino en rosa comptarà amb un punt de venda de productes solidaris, tant en la plaça Bayarri com en la zona de la discomòbil. A més, un local d'oci nocturn de la ciutat també col·labora destinant Aspanion part dels diners que recaptarà amb la venda d'entrades per a aquest dia.

La celebració que s'organitza des de l'Ajuntament es tancarà a les 23.00 hores, moment en el qual cada assistent decidirà si és l'hora de descansar o si continua la festa en alguna de les dues discoteques que anuncien celebracions pel carnaval.