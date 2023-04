L’Ajuntament de Vila-real, a través de la regidoria de Serveis Públics, inicia hui dimarts una obra d’urgència per a reparar els trams de vorera del carrer de l’Ermita que presenten una major perillositat per la seua deterioració.

Es tracta d’una intervenció de caràcter extraordinari, davant el risc que existeix per als vianants pels danys que les arrels dels arbres han ocasionat en diferents punts, alçant el paviment. La recent aprovació del pressupost per part del ple de la corporació, encara que el vistiplau definitiu està pendent de resoldre una al·legació, i la incorporació de romanents de tresoreria del passat exercici de 2022, permeten que la regidoria de Serveis Públics puga executar ara aquesta actuació, en la qual s’invertiran 48.000 euros.

Què es farà?

Les obres consistiran en l’adequació de 135 escocells i el seu entorn, de manera que el que es pretén és corregir l’afecció que han produït les arrels alçant les rajoles en l’espai més pròxim als seus troncs.

El termini d’execució aproximat dels treballs a dur a terme és d’un mes, de manera que estaran enllestits abans de l’inici de la temporada estival, moment en el qual aquest vial està especialment concorregut, tant pels residents com pels veïns que visiten el paratge del Termet i l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

Primer pas

Aquesta actuació d’urgència per la seguretat dels vianants és un primer pas, encara que la voluntat de l’equip de govern implica dur a terme un projecte global de renovació dels prop de dos quilòmetres de vorera del carrer de l’Ermita, des del col·legi dels Carmelites fins al Termet. Un projecte amb una inversió que superaria els dos milions d’euros, per la qual cosa, de moment, i davant les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, es queda a l’espera d’aconseguir finançament.

El consistori explora d’una banda, la possibilitat d’executar l’obra amb càrrec al cànon de la gestió de l’aigua i el sanejament, ja que també es renovarien les canalitzacions existents. Per altra part, l’oficina local de gestió de projectes europeus treballa per a trobar alguna línia de subvenció a la qual poguera acollir-se l’Ajuntament de Vila-real per a assumir una inversió d’aquest calat.