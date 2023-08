10:00 h Reparto del programa de fiestas por la reina y las damas

En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 h.

12:00 h Montaje de cadafals

Montaje de cadafals.

17:00 h Reparto del programa de fiestas por la reina y las damas

En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 19.00 h.

Jueves, 31 de agosto

10:00 h Reparto del programa de fiestas por la reina y las damas

En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 h.

16:00 h Reparto del programa de fiestas por la reina y las damas

En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 17.30 h.

18:00 h Apesovil Vila-real

Fundació Caixa Rural Vila-real, pl. Vila, 2 (salas de exposiciones). Horario de 18.00 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 13.00 h: «Exposición de las grandes personas sordas españolas». Organiza Apesovil Vila-real.

18:00 h Museo de la Ciudad Casa de Polo, exposición «50 años. 50 talentos»

Museo de la Ciudad Casa de Polo, c/ Joan Fuster, 33, exposición de pintura, fotografía, escultura, artes gráficas y técnica mixta «50 años. 50 talentos». Hasta el 9 de septiembre. Organiza Porcelanosa. Colabora la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

18:00 h Exposición de Arte Factum

En el jardín de las Dominicas, exposición de Arte Factum, escultura y herrería, del artista Roberto Bort Poveda, de Vila-real.

18:00 h Fundació Caixa Rural Vila-real, exposiciones

Fundació Caixa Rural Vila-real, pl. Vila, 2 (salas de exposiciones). Horario de 18.00 a 20.30 h y sábados de 10.00 a 13.00 h: López Olivares, «Sprezzatura», óleos y acrílicos sobre lienzo y madera, grafito sobre papel y técnicas mixtas. Santiago Bono Soriano, «Plats», cerámica artística contemporánea.

18:00 h Inauguración de la exposición de Paco Dalmau

En el Convent, espai d'art, inauguración de la exposición de Paco Dalmau, «Evolution series 21-23». Horario de martes a sábados de 18.00 a 20.00 h y sábados por la mañana de 11.00 a 13.00 h, hasta el sábado 28 de octubre. Festivos cerrado. Organiza la Concejalía de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Vila-real.

18:00 h Comunidad de Regantes

Comunidad de Regantes, av. Murà, 9 (salón de actos). Exposición de pintura de Ramón Manrique Pesudo, pintor de Almassora, hasta el 10 de septiembre. Horario de 18.00 a 20.30 h.

18:00 h Casa de l'Oli, 30.ª Muestra del Concurso de fotografías «El món del parany»

Casa de l'Oli, pl. Mossén Ballester, 1, hasta el 10 de septiembre. Exposición de la 30.ª Muestra del Concurso de fotografías «El món del parany». Organiza APAVAL. Colabora la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

18:00 h Museo Etnológico del Termet, exposición «Vil·la Filomena: un viatge a la prehistòria»

Museo Etnológico del Termet, ermita de la Virgen de Gracia, exposición «Vil·la Filomena: un viatge a la prehistòria», en la que se muestran los acontecimientos más relevantes del descubrimiento del yacimiento arqueológico de Villa Filomena. Horario: viernes de 18.30 a 20.30 h, sábados de 11.00 a 13.00 h y de 18.30 a 20.30 h y domingos de 11.00 a 13.00 h. Patrocinan la Concejalía de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Vila-real y la Diputación de Castellón. Colaboran el Museo de Bellas Artes de Castelló y Arqueocas.

Viernes, 1 de septiembre

12:00 h Entrega de la Llave de la Fiesta y Crida a la Festa

En la pl. Vila, en el balcón de la Caixa Rural Vila-real, entrega de la Llave de la Fiesta y Crida a la Festa a cargo de Carlo Adriano García Prades, jugador del Villarreal CF. Organiza la Junta de Fiestas.

13:00 h Apertura de la fiesta

Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y descarga de cohetes. Organiza la Junta de Fiestas.

13:30 h Inauguración del Recinto de la Marcha

Inauguración del Recinto de la Marcha en la av. Europa. Organiza la Junta de Fiestas.

18:00 h Salida de imagen de la Virgen de Gracia

Salida de la imagen de la Virgen de Gracia desde la ermita.

18:00 h Festival X Aniversario Tramà

En el Raval del Carme, 12, Festival X Aniversario Tramà. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tramà.

18:30 h Tardeo rumbero con sarao

En la c/ Crist de la Penitència, 81, tardeo rumbero con sarao. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

18:45 h Concentración de peñas

En la c/ Blasco Ibáñez, al lado del Estadio de la Cerámica, concentración de peñas, entidades, vecinos y vecinas para participar en la ofrenda.

19:00 h Actuación de Patxi Ojana

En la c/ Pere Gil, 11, actuación de Patxi Ojana a cargo del restaurante Bárbaro y L'Antic. Organiza el restaurante Bárbaro y L'Antic.

19:00 h Tardeo xorlero

En la c/ Tremedal, 42, tardeo xorlero. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xorles en Borles.

19:00 h Recepción de la Virgen de Gracia

Recepción de la Virgen de Gracia delante del colegio Virgen del Carmen por el pueblo, las peñas, los gigantes, la reina y las damas, las autoridades y el clero. Tradicional traca y suelta de palomas. Seguidamente, procesión hasta la Arciprestal, canto del Tota Pulchra y recepción.

19:00 h Tardeo flamenco con el grupo Rumbología

En la c/ Salvador, 52, tardeo flamenco con el grupo Rumbología. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Penúltima.

19:30 h Ofrenda de flores

Ofrenda de flores a la Virgen de Gracia por las entidades ciudadanas, peñas, vecinos, vecinas y gigantes, por la c/ Ermita hasta la iglesia Arciprestal. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas y patrocina Porcelanosa por la celebración de su 50.º aniversario.

19:30 h Actuación Enfield

En la c/ Pare Molina, 11, esquina con la c/ Sant Miquel, Enfield rock versions. Organiza el restaurante Pico de Gallo.

20:00 h Actuación del dúo Yotoco Son

En la pl. Aliaga, 12, bajo, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.

23:00 h V Discomóvil Peña Tombà con DJ Carlitros

En la c/ Bisbe Rocamora, 33, V Discomóvil Peña Tombà con DJ Carlitros. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tombà.

23:00 h Fiesta de bienvenida estilo Project X, con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar

En la c/ Salvador, 52, fiesta de bienvenida estilo Project X, con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Penúltima.

23:30 h Discomóvil milenial Peña Fotuts

En la c/ Crist de la Penitència, 81, discomóvil milenial Peña Fotuts. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

23:30 h Actuación de la banda tributo al pop-rock español Konecta 80's

En la c/ Mare de Déu dels Desemparats, 15, actuación de la banda tributo al pop-rock español Konecta 80's. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Els de Sempre.

23:30 h Medina Azahara

En la pl. Major, concierto de Medina Azahara. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.

23:45 h Remember Beu i Fuig con los DJ Vicente Añó y Micky

En la c/ Salvador, 62, remember Beu i Fuig con los DJ Vicente Añó y Micky. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

00:00 h Discomóvil XII Fiesta del gomet

En la c/ Mare de Déu dels Desemparats, 7, discomóvil XII Fiesta del gomet. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Titubà.

00:00 h Vila-real DJ Festival

En el Recinto de la Marcha, fiesta Vila-real DJ Festival. Organiza la Junta de Fiestas.

00:30 h Concierto de Los Simples

En el Raval del Carme, 35, concierto de Los Simples. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Mosset.

Sábado, 2 de septiembre

09:30 h Torneo de petanca

En el parque del Sauce Llorón, XXV Trofeo Virgen de Gracia de Petanca. Organiza la AAVV Barrio del Hospital.

11:00 h Entrada de toros y vaquillas

Entrada de toros y vaquillas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería Hermanos Bellés. Organiza la Junta de Fiestas.

12:00 h Paso solidario del manto

En la iglesia Arciprestal, paso solidario del manto de la Virgen.

12:00 h Repique manual de campanas

En el campanario de la basílica de San Pascual, repique manual de campanas con el toque del ángelus a cargo del grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.

13:00 h Pasacalle ambiental

Pasacalle y photocall ambientales. De 13.00 a 14.30 h por el recinto de la vila y en la av. Murà, cruce con la c/ Ramón y Cajal, punto informativo y photocall a cargo del equipo de educadores ambientales del servicio de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.

13:00 h 85.º Concurso de paellas

En la av. Murà, 85.º Concurso de paellas para peñas. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Caixa Rural Vila-real.

15:00 h 42.ª Comida del concurso de paellas

En la av. Murà, 42.ª Comida del concurso de paellas. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Caixa Rural Vila-real.

15:30 h Novena de las mujeres

En la iglesia Arciprestal, novena de las mujeres a la Virgen de Gracia. Continuarà cada día hasta el domingo día 10.

16:00 h Tardeo Vila-real Remember Fest

En el Recinto de la Marcha, tardeo Vila-real Remember Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

17:00 h Tardeo Kalauela con DJ Palmito

En la pl. Escultor Ortells, 5, tardeo Kalauela con DJ Palmito. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Kalauela.

17:00 h El buen plan party, música en directo, DJ

En la c/ Zumalacárregui, 63, El buen plan party, música en directo, DJ. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Madre de los Locos.

17:00 h Tardeo Garbonet con DJ Xay

En la c/ Bisbe Rocamora, 62, tardeo Garbonet con DJ Xay. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Garbonet.

17:00 h Remember tasques

En la c/ Pare Molina, 11, esquina con la c/ Sant Miquel, remember tasques, con los DJ Vicente Añó, Micky y Juan Briz. Organiza el restaurante Pantomima.

18:00 h Tardeo music Makarró

En la c/ Salvador, 60, tardeo music Makarró. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Makarró.

18:00 h Tardeo 10.º aniversario con la actuación del grupo Rumba Sierra y, posteriormente, del DJ Geri Hawk

En la c/ Sant Antoni, 15, tardeo 10.º aniversario con la actuación del grupo Rumba Sierra y, posteriormente, del DJ Geri Hawk. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Trafec. Patrocina Limbo Lounge.

18:00 h Vamos al toro, pasacalle con la charanga Salsa Rosa Xaranga - Show

En la c/ Exèrcit, 3, Vamos al toro, pasacalle con la charanga Salsa Rosa Xaranga - Show por las calles de la vila y actuación en el cadafal de la Peña Fem Festa. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa.

18:30 h Toro por la vila

Toro por la vila, con el toro de nombre Nerolito, núm. 33 y guarismo 8, de la ganadería Las Ramblas, patrocinado por la Junta de Fiestas; el toro de nombre Lanzavida, núm. 31 y guarismo 9, de la ganadería Guerrero y Carpintero, patrocinado por la Comisión de Peñas, y el toro de nombre Desertor, núm. 34 y guarismo 9, de la ganadería Gerardo Ortega, patrocinado por la Junta de Fiestas. Organiza la Junta de Fiestas.

19:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, primer día de novena a la Virgen de Gracia y misa.

19:00 h Muestra folclórica

En la pl. Major, Muestra de danza tradicional organizada por el Grupo de Danzas El Raval de Vila-real con la participación de la Asociación Folclórica O Arco da Vella de la parroquia de San Miguel de Reinante, Ayuntamiento de Barreiros (Galicia). Patrocinan las concejalías de Cultura y Tradiciones y Fiestas.

19:30 h Tardeo flamenco

En la c/ Trullenc, 2, tardeo flamenco. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Txabú.

22:30 h XII Festival Nacional de Bailes de Salón Ciudad de Vila-real

En la pl. Major, XII Festival Nacional de Bailes de Salón Ciudad de Vila-real. Organizan el Club de Baile Deportivo Azahar y la Junta de Fiestas.

23:00 h Toro embolado

Toro embolado con los toros de la tarde y emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de los miembros de la Comisión del Toro, Emboladors Betxinencs y Emboladors Germans Batalla. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

23:30 h Discomóvil

En la c/ Serra d'Irta, 21, discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Jarana.

00:00 h Discomóvil Macro Hot Party

En el Recinto de la Marcha, discomóvil Macro Hot Party. Organiza la Junta de Fiestas.

00:00 h Discomóvil

En la c/ Santa Llúcia, 18, discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Desquici.

00:00 h Discomóvil a cargo de la Peña L'Atzimbori y la Peña Garbell

En la c/ Purísima, 2, discomóvil a cargo de la Peña L'Atzimbori y la Peña Garbell. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran la Peña Atzimbori y la Peña Garbell.

00:00 h Xiulà Xperience Festival 3.0

En la c/ Na Violant d'Hongria, 2, Xiulà Xperience Festival 3.0. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xiulà.

00:30 h XXX Carajillada popular, tradicional elaboración de carajillo y posterior degustación con discomóvil

En la c/ Ecce Homo, 61, XXX Carajillada popular, tradicional elaboración de carajillo y posterior degustación con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Sifó.

01:00 h Fiesta pachanga Love Penúltima con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar

En la c/ Salvador, 52, fiesta pachanga Love Penúltima con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Penúltima.

Domingo, 3 de septiembre

08:00 h Diana por las calles de la ciudad

Diana a cargo de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull de Vila-real por las calles de la ciudad.

10:00 h XXIII Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos

En el parque de la Maiorasga, XXIII Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. A continuación, desfile por el siguiente itinerario: parque de la Maiorasga, avenidas de Francesc Tàrrega, Pius XII, Itàlia, Arcadi Garcia, Europa, c/ Matilde Salvador, av. Itàlia, c/ Sant Manuel, c/ Vicente Sánchiz, c/ Joan Baptista Llorens, av. Castelló, av. Grècia y parque de la Maiorasga. Organiza la Asociación Cultural Socarrats con la colaboración del Antic Motor Club Castelló.

10:30 h Bajada de los autos locos

En la ermita de la Virgen de Gracia, III Bajada de los autos locos, organizada por la Junta de Fiestas y patrocinada por Ruralnostra, Red Bull y el Ayuntamiento de Vila-real. Recordamos que el parking de la ermita estará cerrado.

13:00 h Entrega de premios de la XXIII Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos

En el parque de la Maiorasga, entrega de premios de la XXIII Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. Organiza la Asociación Cultural Socarrats con la colaboración del Antic Motor Club Castelló.

14:00 h Mascletada

Mascletada en el parque de la Panderola, a cargo de la pirotecnia Martí. Organiza la Junta de Fiestas.

16:00 h Campeonato local de bolos serranos

En la pista de la av. Europa, Campeonato de bolos serranos. Organiza el Club de Bolos Serranos Vila-real. Colabora la Concejalía de Deportes.

17:30 h III Torneo de guiñote Peña Fotuts

En la c/ Crist de la Penitència, 81, III Torneo de guiñote Peña Fotuts. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

18:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia.

18:00 h Torneo de guiñote

En la c/ Serra d'Irta, 21, torneo de guiñote. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Jarana.

18:00 h Traslado de la imagen

Traslado de la imagen de san Pascual desde la basílica hasta la iglesia Arciprestal.

18:30 h Misa solemne y, a continuación, procesión

En la iglesia Arciprestal, misa solemne en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de Gracia, con la asistencia de la reina y las damas de la ciudad y autoridades, con el Coro Ciudad de Vila-real. A continuación, procesión por las calles: Sant Roc, Bayarri, Major Sant Jaume, pl. Vila, pl. Major, Major Sant Doménec, Zumalacárregui y Sant Antoni, hasta la iglesia Arciprestal.

23:30 h Fiesta de la espuma con discomóvil

En la c/ Exèrcit, 3, fiesta de la espuma con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa. Patrocina Happy Inflables Edurne y Happy Inflables.

23:30 h Tributo homenaje a Abba: Waterloo

En la pl. Major, tributo homenaje a Abba: Waterloo. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

00:00 h Urban Festival

En el Recinto de la Marcha, Urban Festival. Organiza la Junta de Fiestas.

Lunes, 4 de septiembre

11:00 h Foto oficial

En la pl. Major, foto oficial de la reina y las damas con los coches de cortesía de Andacar y Toyota Cobelsa.

12:30 h Entrada y suelta de vaquillas

Entrada de vaquillas por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y suelta de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería Juan Faet. Organiza la Junta de Fiestas.

17:00 h Exposición «100 anys de cobertors»

En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «100 anys de cobertors». Permanecerá abierta del 4 al 10 de septiembre de 18.00 a 20.00 horas. Organiza la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Colabora la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

17:30 h Jornada de puertas abiertas

En el corro, jornada de puertas abiertas. Organiza la Comisión del Toro de la Junta de Fiestas.

18:30 h VI Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial

En la pl. Major, VI Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocinan la Diputación de Castellón, Patronato Provincial de Turismo, Fundació Caixa Rural de Vila-real, La Cooperativa, Pascual Gil SL, restaurante El Casino y la Junta de Fiestas.

18:30 h Campaña de recogida solidaria

Campaña de recogida solidaria. Inicio de la recogida de productos de limpieza e higiene personal, en la pl. Vila. Organizan Cruz Roja y la Junta de Fiestas. Colaboran la Comisión de Peñas y la Fundació Caixa Rural Vila-real.

19:00 h Jugant, jugant con encierro infantil

En la zona de cadafals, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos, a cargo de Bou per la Vila. Organiza la Junta de Fiestas.

19:00 h Pasacalle ambiental

Pasacalle y photocall ambientales. De 19.00 a 20.30 h, por el recinto de la vila y las calles de los alrededores, campaña itinerante informativa, así como punto informativo en la pl. Major, a cargo del equipo de educadores ambientales del servicio de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.

19:00 h Tardeo grupo Trébede

En la c/ Cervantes, 26, tardeo grupo Trébede. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Feixuc.

19:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.

20:30 h Animación de la Nit de la Xulla

Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos para amenizar la noche. Organiza la Junta de Fiestas.

21:00 h Tradicional xulla

Tradicional xulla por las calles de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

21:00 h Cena de xulla de sobaquillo y, a continuación, baile

En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, cena de xulla de sobaquillo. A continuación, baile.

23:00 h Jugant, jugant con carretilla embolada

En la zona de cadafals, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con carretilla embolada, a cargo de Bou per la Vila. Organiza la Junta de Fiestas.

23:30 h Remember reggaeton con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar

En la c/ Salvador, 52, remember reggaeton con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Penúltima.

23:45 h Nit de Xulla con DJ Geri Hawk

En la c/ Salvador, 62, Nit de Xulla con DJ Geri Hawk. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

00:00 h Fiesta Reggaeton Old School

En el Recinto de la Marcha, Fiesta Reggaeton Old School. Organiza la Junta de Fiestas.

00:30 h Actuación de F&F pop-rock con todos los éxitos de los 80 y 90 del panorama nacional

En la c/ Exèrcit, 3, actuación de F&F pop-rock con todos los éxitos de los 80 y 90 del panorama nacional. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa. Patrocina Happy Inflables Edurne y Happy Inflables.

Martes, 5 de septiembre

11:00 h XX Campaña de sensibilización

En la pl. Major, XX Campaña de sensibilización ACUDIM con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad accesible. Organiza la Asociación ACUDIM.

11:00 h Jugant, jugant

En la pl. José Soriano, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con Wanda Parc. Organiza la Junta de Fiestas.

13:00 h Difusión y photocall ambientales

Difusión y photocall ambientales. De 13.00 a 14.30 h, en la av. Murà, campaña informativa y photocall en la fiesta de la 3.ª edad, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.

13:30 h Fiesta de la 3.ª edad y, a continuación, baile con la orquesta Trébol

En la av. Murà, fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y, a continuación, baile con la orquesta Trébol. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas y colabora Caixa Rural Vila-real.

18:30 h Gala de la moda de Vila-real

En la pl. Major, Gala de la moda de Vila-real, desfile de modelos. Colaboran, en moda de mujer: Nina, Needles & Pins, Cànem Moda, Tienda oficial del Villarreal CF, Mercería Amelia, M10, Secretos Moda Latina, Complementos Fortuño, A1F Sport, Besa Principesa, Marinna's, Modas del Sur y Gloria Miró (baile inclusivo). En moda de hombre: Cànem Moda, Mercería Amelia, M10, A1F Sport y Tienda oficial del Villarreal CF. En moda infantil: Niuet. Baile del grupo de jóvenes Wild Peach, dirigidas por Carmen Álvarez, con la canción La La Love de Ivi Adamou. Estilistas Gloria Miró, floristería Menta d'Aigua y Anabel Monzó estética. Organizan la Concejalía de Comercio y la Junta de Fiestas.

18:30 h Toro por la vila

Toro por la vila, con el toro de nombre Nebuloso, núm. 32 y guarismo 9, de la ganadería de Sergio Centelles, patrocinado por la ACT Amics de Centelles, y el toro de nombre Ganchero, núm. 35 y guarismo 9, de la ganadería de Raúl González, patrocinado por la ACT 1 Bou +.

19:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.

20:30 h Concurso de empedraos

En el Recinto de la Marcha, reparto de los lotes de comida para el Concurso de empedraos. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.

21:00 h 36.º Concurso de empedraos, a continuación, macrodiscomóvil

En el Recinto de la Marcha, 36.º Concurso de empedraos para peñas, patrocinado por la Fundació Caixa Rural Vila-real.

23:00 h Toro embolado

Toro embolado con los toros de la tarde patrocinados por la ACT Amics de Centelles y por la ACT 1 Bou +, con emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme.

23:00 h Orquesta Panorama

En el Recinto de la Marcha, actuación de la orquesta Panorama. Patrocina la Junta de Fiestas. A continuación, fiesta Empedrats Festival en la carpa. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Junta de Fiestas.

Miércoles, 6 de septiembre

10:30 h Subida al campanario

En la iglesia Arciprestal, subida al campanario. Horario: de 10.30 a 13.00 h. Organiza la Junta de Fiestas.

17:00 h Subida al campanario

En la iglesia Arciprestal, subida al campanario. Horario: de 17.00 a 18.30 h. Organiza la Junta de Fiestas.

18:00 h Merienda y baile

En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, merienda para los socios. A continuación, baile.

18:30 h XI Encuentro de Gracias y IX de gemelos

En la plazoleta de la iglesia Arciprestal, XI Encuentro de Gracias y IX de gemelos. Organiza la Junta de Fiestas.

18:30 h Toro por la vila

Toro por la vila, con el toro de nombre Pintor, núm. 5 y guarismo 8, de la ganadería de José Mur, patrocinado por la ACT Amics del Bou en su 20.º aniversario, y el toro de nombre Candilejo, núm. 24 y guarismo 7, de la ganadería de José García Guillén, patrocinado por la ACT Octavio Chacón.

19:00 h Novena y serenata

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa. Al finalizar, serenata a la Virgen de Gracia organizada por sus camareras, la Asociación de Hijas de María del Rosario, que a través de su Junta le rendirán homenaje ofreciéndole poesías de mosén Vicent Gimeno i Estornell con acompañamiento musical de órgano y dulzaina. Colabora la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

19:30 h Jornada de puertas abiertas con sevillanas y rebujito

En la c/ Soledat, 27, jornada de puertas abiertas con sevillanas y rebujito. Organiza la Asociación Cultural Flamenca Andaluza.

21:30 h Noche de rock

En la pl. Major, noche de rock con Kon lo Puesto + Radio Zapa + Soporte Vital + Annacrusa. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

23:00 h Encierro de toros embolados; a continuación, toro embolado

Encierro de toros embolados, de la ganadería de Fernando Mansilla, patrocinado por la ACT Amics del Bou en su 20.º aniversario. A continuación, toro embolado con los toros de la tarde patrocinados por las ACT Octavio Chacón y Amics del Bou, con emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme. Organiza la Junta de Fiestas.

00:00 h Ballem junts?

En el Recinto de la Marcha, Ballem junts? Organiza la Junta de Fiestas.

Jueves, 7 de septiembre

10:30 h Día del cine

En Multicines Sucre de Vila-real, Día del cine. Todas las exhibiciones a 3,50 euros. Proyecciones por la mañana y por la tarde. Reserva las entradas en http://www.sucrecines.com.

11:00 h Jugant, jugant

En pl. Sant Ferran, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con Animatemps. Organiza la Junta de Fiestas.

12:30 h Toro, entrada y suelta de vaquillas

Toro por la zona de cadafals, con el toro de nombre Correvientos, núm. 23 i guarismo 9, de la ganadería de Aida Jovani, patrocinado por la Junta de Fiestas. A continuación, entrada de vaquillas por las calles de Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y suelta de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Guillamón. Organiza la Junta de Fiestas.

18:00 h Bingo

En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, bingo. A continuación, horchata y fartons.

18:30 h Champions Beer

En la c/ Sant Antoni, 11, Champions Beer. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Alguien Sobra.

18:30 h Vaquillas por la vila

Vaquillas por el recinto de la vila, a cargo de la ganadería Cali. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

19:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.

19:00 h Actuación de Los Dalton

En la c/ Pere Gil, 11, actuación de Los Dalton, a cargo del restaurante Bárbaro y L'Antic. Organiza el restaurante Bárbaro y L'Antic.

20:00 h Toro embolado

En el recinto de la vila, toro embolado, con el toro de la mañana, a cargo de la ACT Emboladors Júcar. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

20:30 h Baile de plaza

En la pl. Vila, 20.º aniversario de la revitalización del baile de plaza de Vila-real, organizado por el Grupo de Danzas El Raval. Patrocina la Junta de Fiestas.

21:30 h 31.ª Noche de peñas con tombet de toro

En el Recinto de la Marcha, 31.ª Noche de peñas con tombet de toro. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Ruralnostra.

22:00 h Teatro Tabola

En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro a cargo del grupo de teatro Tabola con la representación de los sainetes valencianos: Colombaire de profit y Els badalls de la fam de Paco Barchino. Colabora la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

23:30 h Orquesta Vendetta y Scanners y, a continuación, discomóvil

En el Recinto de la Marcha, actuación de la orquesta Vendetta y Scanners. A continuación, en la carpa, macrodiscomóvil Dembow Crazy Night. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.

Viernes, 8 de septiembre

09:30 h Almuerzo Peña Fotuts

En la c/ Crist de la Penitència, 81, almuerzo Peña Fotuts. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

12:30 h Entrada y suelta de vaquillas

Entrada de vaquillas por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y suelta de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería Hermanos Navarré. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

16:00 h 5.º aniversario LlomelloBoy

En la c/ Sant Antoni, 15, 5.º aniversario LlomelloBoy. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Trafec.

17:00 h Summer Festival Tifó

En la c/ Lluís Vives, 5, Summer Festival Tifó. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tifó.

17:00 h Tardeo solidario a favor de la Asociación MEF2C

En la c/ Betxí, 13, tardeo solidario a favor de la Asociación MEF2C. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Barreja.

18:00 h Tardeo con DJ Geri Hawk

En la c/ Torre Motxa, 1, tardeo con DJ Geri Hawk. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Dembou.

18:00 h IV Marcha solidaria e inclusiva Holi Colors

En la pl. Major, inicio de la IV Marcha solidaria e inclusiva Holi Colors, con el siguiente recorrido: pl. Major, c/ Ramón y Cajal, av. Murà, av. Pius XII, calles Cardenal Tarancón, Constitució, Pare Luis María Llop, paseo de la Estació, Ramón y Cajal i pl. Major. Organiza Conquistando Escalones.

18:00 h Serenata a la Virgen de Gracia

En la iglesia Arciprestal, serenata a la Virgen de Gracia, con el cántico del Santo Rosario, de la mano del coro de la iglesia Arciprestal, dirigido por Juanjo Peláez. Organiza la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Colabora la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

18:30 h Vaquillas

Vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Hermanos Navarré. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

19:00 h Rumbología

En la c/ Rei En Jaume, 27, actuación de Rumbología. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Penya la Penya Nostra.

19:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.

19:30 h Five Cover Band

En la c/ Pare Molina, 2, esquina c/ Pere III, actuación de Five Cover Band. Organiza Bonica Tasca Bar.

19:30 h Cadafal Party

En el Raval del Carme, 46, Cadafal Party. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Casal i Punt.

19:30 h Jugant, jugant

En la pl. Major, Jugant, jugant, con la actuación de Ramonets. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.

20:00 h Actuación del dúo Yotoco Son

En la pl. Aliaga, 12, bajo, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.

20:30 h Difusión y photocall ambientales

Difusión y photocall ambientales. De 20.30 a 21.30 h, en el parque de la Maiorasga, campaña informativa y photocall en la XIX Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.

21:00 h XIX Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real

En el parque de la Maiorasga, XIX Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real. Los tiques se pueden reservar en las sedes de las asociaciones de vecinos y en la Casa de la Fiesta hasta el 2 de septiembre. Precio del tique: 1 €, da derecho a silla y un sitio en la mesa, bebida y porrat. Con sorteo de regalos. Colaboran las asociaciones de vecinos y la Fundació Caixa Rural Vila-real. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.

22:30 h Into Orquesta

En el parque de la Maiorasga, actuación del grupo de baile de la AAVV Barrio del Hospital y, a continuación, de la Into Orquesta. Organizan y patrocinan la Concejalía de Participación Ciudadana y la Junta de Fiestas.

23:00 h Charanga popular Peña Feixuc

En la c/ Cervantes, 26, charanga popular Peña Feixuc. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Feixuc.

23:00 h Fiesta especial de disfraces reggaeton vs. techno, con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar

En la c/ Salvador, 52, fiesta especial de disfraces reggaeton vs. techno, con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Penúltima.

00:00 h Vaquillas enfundadas

Vaquillas enfundadas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería Capota. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

00:00 h ElectroLatino macroFestival

En el Recinto de la Marcha, ElectroLatino macroFestival. Organiza la Junta de Fiestas.

00:30 h Five

En la c/ Zumalacárregui, 18, Five. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Balconet.

Sábado, 9 de septiembre

09:00 h VII Concurso de pintura rápida

En la plaza de la Vila, VII Concurso de pintura rápida de la Fundació Caixa Rural Vila-real, con la temática Retablos y capillas. A las 14.00 h, se expondrán las obras participantes en la pl. Vila y se anunciarán las personas premiadas.

09:30 h I Trofeo Crossbar Challenge Virgen de Gracia

En el CEM, I Trofeo Crossbar Challenge Virgen de Gracia. Organiza CD Futsion Vila-real.

10:30 h Gegants solidaris

En la pl. Vila, Gegants solidaris. Consigue el libro solidario para pintar de los gigantes de Vila-real, a beneficio de Aspanion - Pintando el camino en rosa. Colaboran la Concejalía de Cultura y Tradiciones, Fundació Caixa Rural y Porcelanosa.

11:00 h Entrada de toros y vaquillas

Entrada de toros y vaquillas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería Capota. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

12:00 h Concentración de niños y niñas nacidos en los años 2022 y 2023

En la pl. Major, III Concentración de niños y niñas nacidos en Vila-real en los años 2022 y 2023. Con la participación de los grupos de baile de las Hijas de María del Rosario y de las Hijas de María Inmaculada, El Trull y la Colla Gegantera. Organiza la Junta de Fiestas.

12:00 h Repique manual de campanas

En el campanario de la basílica de San Pascual, repique manual de campanas con varios toques y repiques a cargo del grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.

16:00 h Festa homenaje a la ruta forever

En el Recinto de la Marcha, fiesta homenaje a la ruta forever. Organiza la Junta de Fiestas.

16:00 h Competición de agilidad canina

En el CEM, competición de agilidad canina. Organiza Club de Agility Vila-real.

17:00 h La Madre de las Gincanas

En la c/ Zumalacárregui, 63, La Madre de las Gincanas, concurso de preguntas y respuestas. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Madre de los Locos.

17:00 h Tardeo Garbonet con DJ Palmito

En la c/ Bisbe Rocamora, 62, tardeo Garbonet con DJ Palmito. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Garbonet.

18:00 h Resilientes Rock Band

En la c/ Salvador, 62, actuación del grupo Resilientes Rock Band. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

18:30 h 8.º Concurso de reclamo bucal tradicional

En el salón de actos de la Fundació Caixa Rural, 8.º Concurso de reclamo bucal tradicional. Organiza APAVAL. Patrocina la Concejalía de Cultura y Tradiciones.

18:30 h Teatro de la Asociación de Vecinos Cervantes

En la glorieta Vint de Febrer, interpretación de piezas musicales con acordeón y representación y adaptación del sainete El descubrimiento de América de los hermanos Álvarez Quintero, a cargo del grupo de teatro de la Asociación de Vecinos Cervantes. Organiza la Asociación de Vecinos Cervantes y patrocina el Ayuntamiento de Vila-real.

18:30 h Toro por la vila

Toro por la vila, con el toro de nombre Siberiano, núm. 4, guarismo 8, de la ganadería de Carmen Valiente, patrocinado por la Junta de Fiestas; el toro de nombre Acomplejado, núm. 83, guarismo 7, de la ganadería de Carmen Valiente, patrocinado por la Comisión de Peñas, y el toro de nombre Pelusero, núm. 32, guarismo 0, de la ganadería de Aida Jovani, patrocinado por la Junta de Fiestas.

19:00 h Sonia y sus Secuaces

En la c/ Pare Molina, 3, esquina c/ Pere III, actuación de Sonia y sus Secuaces. Organiza Tejemaneje.

19:00 h Novena

En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.

19:00 h Tardeo Rumba Sierra

En la c/ Santa Llúcia, 18, tardeo a cargo de Rumba Sierra. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Desquici.

19:00 h Tardeo a cargo de Quimbala Flamenco-pop

En la c/ Hospital, 20, tardeo a cargo de Quimbala Flamenco-pop. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Bequelló.

23:00 h 10.º aniversario de la Peña Tramull

En la c/ Bisbe Rocamora, 24, 10.º aniversario de la Peña Tramull by Touché. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tramull.

23:00 h Toro embolado

Toro embolado con los toros de la tarde patrocinados por la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas y emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de los Emboladors Corseteros, Emboladors Els David's y Emboladors La Contornà. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

23:30 h Concierto de Efecto Pasillo

En el parque de la Maiorasga, Efecto Pasillo. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

00:00 h Macro Clossing Fest

En el Recinto de la Marcha, Macro Clossing Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

00:30 h Discomóvil Penya L'Estrèpit amb el DJ Guillem Nebot

En la c/ Ecce Homo, 45, discomóvil Peña L'Estrèpit con el DJ Guillem Nebot. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L'Estrèpit.

01:00 h Fiesta The Last Dance

En la c/ Salvador, 52, fiesta The Last Dance, con los DJ Óscar Alegre, Nacho Bala, Requenaakalero y Alberto Mollar. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Penúltima.

Domingo, 10 de septiembre

08:00 h Desmontaje de cadafals

Desmontaje de cadafals.

09:00 h Competición de agilidad canina

En el CEM, competición de agilidad canina. Organiza Club de Agility Vila-real.

10:30 h Jugant, jugant, fiesta del agua

En el Termet de la Virgen de Gracia, Jugant, jugant, Summer Splash, fiesta del agua con tobogán acuático. Hay que llevar toalla, bañador y flotador. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocina Facsa.

16:00 h XX Campeonato de ajedrez Ciudad de Vila-real

En el Espai Jove, XX Campeonato de ajedrez Ciudad de Vila-real. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran las concejalías de Deportes y Juventud.

16:30 h Novena

En la iglesia Arciprestal, último día de novena a la Virgen de Gracia.

16:50 h Ofrenda

En la iglesia Arciprestal, ofrenda de flores a la Virgen de Gracia, realizada por la reina y las damas de la ciudad.

17:00 h Procesión de retorno de la imagen

Procesión de retorno de la imagen de la patrona hasta la ermita.

19:45 h Actuación de Boney M. Show

En la pl. Major, actuación de Boney M. Show. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.

21:45 h Traca final de fiestas y, a continuación, correfoc

Traca final de fiestas, desde la basílica de San Pascual hasta el Ayuntamiento. A continuación, correfoc a cargo de los Dimonis de la Plana y de la charanga Vakalenta, por la pl. Major y las calles Cervantes, Mare de Déu dels Dolors, Penitència, Vilavella, av. Itàlia, Sant Manuel y Pasqual Font de Mora, hasta el parque de Alaplana.

22:30 h Castillo final de fiestas

En el parque de Alaplana (c/ Sant Manuel y Pasqual Font de Mora), castillo final de fiestas a cargo de la pirotecnia Martí, patrocinado por la Junta de Fiestas.