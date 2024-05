Vila-real presenta un programa per Sant Pasqual amb més de 220 actes

La sala noble del Gran Casino de Vila-real ha estat l'escenari en el qual, com de costum, ha tingut lloc la presentació del programa oficial de les festes patronals que la ciutat celebra del 10 al 19 de maig en honor a Sant Pasqual. Una ampla representació de la corporació municipal, de la Junta de Festes i de la Comissió de Penyes, entre d'altres entitats, a més de familiars de la reina de 2024, Belén Ramos; i les sis joves de la seua cort d'honor: Anna Llorens, Iris Honrubia, Inma Reolid, Aroha Mollar, Ainhoa Carmona i Silvia Bellido.

Més de 220 actes donen forma al llibret de les festes de Sant Pasqual, que les representants festives repartiran demà dimecres (a partir de les 10.00 hores i també des de les cinc de la vesprada) i dijous de matí, a la planta baixa del Gran Casino. Un llistat d'esdeveniments festius amb el qual els ciutadans i visitants disfrutaran de 10 dies per a viure les celebracions amb la màxima intensitat.

Agraïments

La regidora de l'àrea, Miriam Caravaca, ha incidit en l'agraïment a totes aquelles persones que han contribuït a fer una programació per a tota la gent, en especial a la Junta de Festes i les diferents comissions que la integren; la Comissió de Penyes, encapçalada pel seu president Pau Franco, la qual aporta al llibret més de 70 activitats, com va publicar Mediterráneo dies enrere; i també al personal municipal dels diferents departaments que participen en tots els preparatius.

Reina i dames, amb les autoritats, després de l'acte de presentació del llibret de les festes de Sant Pasqual de 2024. / KMY ROS // FERNANDO FALCÓ

D'altra banda, el president de l'organisme festiu, Toni Carmona, ha insistit en la inclusió, enguany, d'alguns actes diferencials, com noves aportacions a la Crida a la Festa, "en les quals tenim posades moltes expectatives". Carmona també ha tingut paraules d'agraïment i ha aprofitat per a desitjar sort al nou president de la Comissió de Penyes, Pau Franco, que s'estrena en aquestes celebracions al capdavant del col·lectiu de penyistes. A més, ha animat a la ciutadania a "participar en tots els actes, amb coneixement i esperit de germanor, sempre respectant als qui durant aquests dies han de treballar".

Moments de retrobament

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha tancat el torn d'intervencions. "Les festes són moments de retrobament i de mostrar el nostre respecte per la tradició i els nostres orígens”, ha assenyalat el primer edil, qui ha afegit que "enguany, la ciutat celebra el 750é aniversari de la seua fundació". En aquest sentit, Benlloch ha ressaltat dos actes especials amb motiu d'aquesta efemèride com són l'edició especial del Vila-real Talent i la inauguració del diorama de Playmobil sobre la fundació realitzat per Diego Pérez en el Gran Casino.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, abans de la presentació del programa oficial de les festes patronals de naig, amb les representants festives d'enguany. / KMY ROS // FERNANDO FALCÓ

“A més, tindrem els actes tradicionals de sempre, com són els que es fan en honor al patró, la Xulla, el bou per la vila, el concurs de paelles, concerts,… als quals se sumen altres més innovadors com el Mesón del Porrat o la Crida a la Festa en l'avinguda de la Murà”, ha explicat l'alcalde, qui ha agraït el treball de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes “que sempre saben innovar sense perdre l'essència de les nostres festes”. Benlloch els ha desitjat èxit en aquestes noves incorporacions al programa.

Benlloch ha animat la ciutadania a gaudir dels festejos “amb coneixement i sense oblidar que celebrem aquests actes en honor al nostre patró, Sant Pasqual, exemple d'alegria però també de bondat i humilitat”. El primer edil ha felicitat a més a Sergio Iborra, autor de la portada que il·lustra el programa, del qual s'han editat un total de 9.000 exemplars.