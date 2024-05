Vila-real llança més de 1.100 places en l'Estiu Actiu per a assegurar l'oferta esportiva del 24 de juny al 2 d'agost

L'Ajuntament de Vila-real, a través del Servei Municipal d'Esports (SME), llança una nova campanya de l'Estiu Actiu per a mantenir l'oferta esportiva durant una bona part l'estiu amb un total de 1.115 places entre l'Escola Municipal de Natació, activitats per a adults i classes dirigides. La campanya de l'Estiu Actiu es desenvoluparà del 24 de juny al 2 d'agost i la preinscripció s’obrirà de l’1 al 12 de juny.

Les més de 1.100 places es distribueixen en 16 grups de l'Escola Municipal de Natació, grups d'aigua-salus, un grup d’activitats aquàtiques prepart, dos de cursos de natació per a adults, activitats aquàtiques per a majors i també per a bebés, pilates, ioga, cicle-ritme i ballfit. Amb aquestes activitats, el Servei Municipal d'Esports dóna continuïtat a l’oferta esportiva durant el mesos d’estiu, “per a què els vila-realencs i vila-realenques puguen seguir tenint una vida activa, com a Ciutat de la Salut i de l’Esport que som”, assenyala el regidor de l'àrea, Xus Madrigal.

La iniciativa se suma a l'anunci dies enrere de la recuperació de l'Escola Esportiva d'Estiu, que l'any passat no es va realitzar, amb un total de 700 places (100 més que en l'edició del 2022), per a xiquets i joves de 6 a 16 anys, és a dir, els nascuts entre els anys 2008 i 2018.

Període de preinscripció

La preinscripció pot realitzar-se de manera telemàtica, a través del web de l'SME, o presencialment al Centre de Tecnificació Esportiva (9.30 a 11.30 h i 16.00 a 19.00 h) i a la piscina Yurema Requena (9.30 a 14.30 h i 16.30 a 19.00 hores)

La piscina coberta Yurema Requena és el lloc on es desenvolupen les classes de l'Escola Municipal de Natació. / MEDITERRÁNEO

Les persones interessades poden sol·licitar plaça en un màxim de cinc activitats, de les quals, per sorteig, se'ls n'adjudicarà una. El sorteig i assignació de places es realitzarà el 14 de juny. En cas de no accedir a cap de les activitats, es quedaran en llista d'espera. El pagament de l'activitat assignada haurà de realitzar-se fins al 19 de juny i a partir del 21 de juny s'obrirà la inscripció lliure fins a completar places en cas d'haver-hi vacants.