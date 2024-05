El Servei Municipal d’Esports (SME) de Vila-real recupera l'Escola Esportiva d'Estiu, després d'un any d'impàs, amb un total de 700 places, el que suposa unes 100 més que en l'última edició, per tal de generar la mínima llista d'espera. Com de costum, l'objectiu de la iniciativa és continuar impulsant la pràctica de l'esport i els hàbits de vida saludables entre els més joves, així com oferir una alternativa d'oci que facilite la conciliació familiar durant les vacances.

El regidor d'Esports, Xus Madrigal, ha presentat aquest matí la 38a edició de l'Escola Esportiva d'Estiu acompanyat pel responsable del Servei Municipal d’Esports, José Ramón Cantavella, i de la tècnica de l’SME Cristina Peiró.

El jefe del Servei Municipal d'Esports, José Ramón Cantavella, explica les característiques de l'Escola Esportiva d'Estiu, juntament amb la tècnica del SME, Cristina Peiró; i el regidor de l'àrea, Xus Madrigal. / JOSEP CARDA

Madrigal ha recordat que la recuperació de l'Escola Esportiva “era un dels objectius principals que des de l’SME ens havíem plantejat en aquesta legislatura dins dels eixos de treball en matèria d'esport escolar”. El regidor incideix en què “aquest curs hem représ la natació escolar, ara torna l'Escola Esportiva d'Estiu i ja podem anunciar que el Multiesport tornarà també el pròxim curs perquè és fonamental comptar amb els xiquets i xiquetes per a fomentar, des de la base, els hàbits de vida saludables”.

Dels 6 als 16 anys

En aquest sentit, l'Escola Esportiva està dirigida a joves des dels 6 als 16 anys (xiquets i xiquetes nascuts entre 2008 i 2018) i en aquesta edició la xifra de places s'incrementa en un centenar fins a un total de 700, distribuïdes en tres torns, del 24 de juny al 2 d'agost, “amb l'objectiu d'intentar que cap xiquet o xiqueta es quede sense poder participar en les activitats”.

El regidor Madrigal ha remarcat que es mantenen uns preus (20 euros) “populars i assequibles perquè totes les famílies puguen tindre l'oportunitat de fer ús d'aquest servei i conciliar millor durant l'estiu”. A més, s'estableixen una sèrie de descomptes, com ara tindre el Carnet Jove; pertànyer a una família nombrosa o monoparental; estar els progenitors més de dos anys aturats; si es reben pensions de viudetat, orfandat o no contributiva; tindre una discapacitat de més del 33%; o estar a qualsevol programa d'ajudes o reinserció social dels Serveis Socials Municipals.

José Ramón Cantavella ha explicat que “l'Escola Esportiva és una activitat clàssica de l’SME, enfocada a ocupar el temps lliure dels xiquets i xiquetes a l'estiu de manera creativa i enfocada a la salut”. Així, en cadascun dels torns els participants comptaran amb entre 60 i 80 hores d'activitat física “en instal·lacions i a l'aire lliure, en contacte amb la naturalesa, i en les millors condicions”.

El procés per a participar

Les inscripcions podran realitzar-se de l'1 al 12 de juny, a través de la web de l’SME o de manera presencial en les oficines de la piscina Yurema Requena i el Centre de Tecnificació Esportiva. El sorteig i assignació de places es realitzarà el 14 de juny i fins al 19 de juny es podrà realitzar el pagament de l'activitat.

Finalment, la tècnica Cristina Peiró ha explicat que “l'Escola Esportiva d'Estiu és una de les activitats que preparem amb més afecte perquè permet que els nostres xiquets i xiquetes gaudisquen de l'aire lliure, socialitzen i puguen practicar activitats esportives adaptades al seu moment evolutiu, utilitzant el joc com a instrument educatiu”.

Així, a més d'utilitzar les instal·lacions esportives municipals per a realitzar activitats aquàtiques, pilota valenciana i altres esports, els participants també podran practicar senderisme, piragüisme o eixides amb bicicleta, entres d'altres, en funció de la seua edat i el programa en el qual estiguen inscrits: Iniciació (nascuts entre 2016 i 2018), Descobriment (nascuts entre 2012 i 2015) i Aventura (nascuts entre 2008 i 2011).